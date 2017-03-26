AKP iktidarının tekmili birden koro halinde Avrupa Parlamentosu'na yüklendi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ “Avrupa, basın ve ifade hürriyetini ihlal ediyor” derken, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu “AP çirkin yüzünü gösterdi!” diye bağırdı.

Avrupa Parlamentosu, Sabah Gazetesi'nin, İngilizce basılarak Avrupa Parlamentosu'nda bedava dağıtılan “Daily Sabah” adlı gazetesinin parlamento binasında dağıtımını yasakladı. İktidarın tepkisi bundan…

Bu yasak kararını biz de kınıyoruz. Ancak… Bakan beylere bir çift sözümüz var:

Efendiler… Siz de Türkiye'de aynı haksızlığı yapmıyor musunuz? Yıllardır SÖZCÜ'ye uyguladığınız yasaklar, basın ve ifade özgürlüğü adına utanç verici değil mi?

SÖZCÜ, uzun yıllardır THY uçaklarına alınmıyor. Devlet bankaları ve TOKİ gibi kamu kuruluşlarının ilanları yandaşlara yağdırılırken, SÖZCÜ'ye hiç verdirilmiyor! Muhabirlerimiz basın toplantılarına çağrılmıyor!

Adalet Bakanı Bozdağ kendi yaptıklarını görmüyor, “Avrupa'yı eleştirenlere basın ve ifade hürriyeti yok!” diye bağırıyor.

Hani “Ele verir talkını, kendi yutar salkımı” denir ya… Bunlar da öyle!