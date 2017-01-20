Utandırdılar!

Anlaşıldı Vehbi'nin kerrakesi!

Bu ifade, bir olayın arkasında saklanan başka gizli şeylerin olduğunu anlatan ilginç bir deyimdir.

Başbakan Binali Yıldırım'ın, Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlarken kullandığı sözler, Devlet Bahçeli'nin birdenbire neden fır fır döndüğünü ortaya koydu.

Başbakan Yıldırım şöyle dedi:

“Başkanlık benim projemdir. Üzerinde uzun süre çalıştım. Sonra MHP ile diyalog kurduk. Elbette ki bu süreç MHP'ye de yarayacak. Başkanlık döneminde bakanlar dışarıdan atanırken, MHP'li bakanlar atanabilir” dedi.

İşte Vehbi'nin kerrakesi bu! İktidar Bahçeli'yi kafaya almak için MHP'ye bakanlıklar vaat etmiş bulunuyor. Tabii ki kendilerine çok hizmet eden Devlet Bahçeli'yi de unutmayacak ve ona da bir bakanlık verecekler!

Koskoca Türkiye'nin 94 yıllık Parlamenter Rejimi'ni yok etmek bu kadar ucuz mu yani?

MHP'li vekillerin (düzgün beş-on tanesi hariç) nokta kadar menfaat için virgül gibi kıvrılarak partilerinin ideallerini yerle bir etmeleri, ülkücü camiayı utandırdı.

Ülkeye yazık ediyorlar!