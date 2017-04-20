Utanılacak durum!

Yüksek Seçim Kurulu bir çuval inciri berbat etti ve referandumu kirletti. Kendisini kanunun üstünde gören kurul, mühürsüz oy pusulalarını geçerli sayarak hileye zemin hazırladı.

Bu bir hukuk cinayetidir!

Şimdi hem CHP'nin, hem vatandaşların sayısız itirazı var.

Peki, bu itirazların sonucu ne olur? Hiçbir şey olmaz! “Yandaş Seçim Kurulu” hâline gelen YSK'nın tüm itirazları reddedeceği kesin!

Anlaşılan odur ki, “Tek Adam” yönetimine doğru giderken Türkiye'yi istikrar ve barış değil, milletin karşıt kamplara bölündüğü üzücü günler bekliyor.

Başbakan Binali Yıldırım gerginliği azaltmaya yönelik ılımlı konuşmalar yapıyor. Doğru olan budur. Ancak, Erdoğan'ın sert ve kırıcı ifadeleri bunun tam tersi bir hava yaratıyor, toplumdaki karşıtlığı körüklüyor!

Bizim YSK, hukuka uygun bir karar veremeyeceğine göre, konu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşınacak ve gerçek karar orada ortaya çıkacaktır.

Güzelim Türkiye'yi, bir halk oylamasını bile doğru dürüst beceremeyen bir ülke haline getirdiler! Utanılacak bir durum!