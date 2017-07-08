Vah halimize!

Büyük yürüyüşün tamamlanmasına sadece bir gün kaldı.

Kılıçdaroğlu, İstanbul sınırını büyük bir kalabalıkla aştı…

Hem iktidarın, hem de Devlet Bahçeli ile tayfaları gibi yandaşların hiç hoşuna gitmeyen bir tablo bu…

Adalet arayışı, özgürlük, eşitlik, bağımsızlık onlar için hiç önemli değil. Güya “Milliyetçi” geçiniyorlar ama “Milliyetçiliği ayaklar altına alan” AKP'nin koltuk değneği oluyorlar!

Türkiye hapishaneleri 201 bin tutuklu ve hükümlü ile tıklım tıklım dolu! AKP'nin iktidara geldiği 2002 yılında bu rakam sadece 50 bin civarındaydı. O tarihte hapiste gazeteci yok gibiydi. Bugün ise hapse tıkılan 178 gazeteci ve yazarla dünya rekoru kırmış durumdayız!

SÖZCÜ'nün iki elemanı Gökmen Ulu ve Mediha Olgun 43 gündür tutuklu olarak cezaevinde yatıyor. “Daha deliller toplanmadı” gerekçesiyle tahliye edilmiyorlar! Delil yoksa neden içerideler?

Bir de “Batı dünyası bize niye olumsuz bakıyor, Avrupa Parlamentosu Türkiye ile üyelik müzakerelerini neden dondurdu?” diye onlara kızıyoruz. Önce bir aynaya bakıp kendi halimizi, kendi cemalimizi görsek daha doğru olmaz mı?