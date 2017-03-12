MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başyardımcısı Semih Yalçın'ın hezeyanlarını okuyunca:

“Vah zavallı” dedim kendi kendime… Bahçeli onun gibi adamlardan feyz alıyorsa gideceği yer bellidir!

Bu adam profesörmüş! Fikir, düşünce, bilgi ve idrakten o kadar yoksun ki, nasıl bu unvanı almış, anlamak mümkün değil! Bir açıklama yapıp aklı sıra bana ve Emin Çölaşan'a hücum etmiş!

Güya, Devlet Bahçeli hakkındaki eleştirilerimize cevap vermiş ama sayfalar dolusu açıklamayı, aklı başka bir şeye ermediği için sadece hakaret cümleleriyle doldurmuş!

Tabii ki, bu onun ne kadar sığ fikirli, çapsız ve bilgisiz olduğunu gösteriyor. Küfür dolu açıklamalar, söyleyecek bir sözü olmayanların sığındıkları ilkel, çirkin bir yöntemdir.

“Emin Çölaşan ile Rahmi Turan medyanın edi-büdüsü, nokta ile virgülü” gibisinden lâflar ediyor ve sonra da (bilgi dağarcığı yetersiz olduğu için) edep dışı sözler yağdırarak kendi seviyesizliğini gösteriyor!

Aynı Semih Yalçın, daha önce de utanmadan beni ölümle tehdit etmişti! Gözü dönmüş, acınacak bir zavallı! MHP gibi koca bir parti ne yazık ki, bu tiplerin elinde!