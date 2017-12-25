Türkiye olarak her zaman güçlü olmamız şart! Çünkü dünyanın en sorunlu, en tehlikeli coğrafyasında yaşıyoruz!

Güçlü olmamız için mutlaka iç çekişmeleri bırakıp dış dünyaya karşı “Millî birlik” içinde, tek yumruk gibi olmalıyız.

Yunan Savunma Bakanı Kammenos sık sık Türkiye'ye saldırır, hırlar, atıp tutar! Son olarak Ege'de 18 adamızın Yunanistan tarafından işgal edildiğini söyleyen Kılıçdaroğlu'na ürüyerek “Sıkıysa gel de al!” dedi.

Saygısız, kışkırtıcı, küstah bir lâf…

Gönül arzu ederdi ki, Kılıçdaroğlu'na söylenen bu sözlere, ülkemizi yöneten AKP iktidarı cevap versin! Fakat maalesef, iktidar 18 adanın işgali konusunda sus pus… Ne bir ses, ne bir nefes!

Oysa millî bir mesele bu… Vatan toprakları bizim için her şeyden önemli olmalı…

AKP iktidarı bu konularda ne yazık ki, millî bir duruş sergilemiyor!

Yunanistan'ın işgal ettiği, küstah Savunma Bakanı Kammenos'un “Sıkıysa gelin alın!” dediği 18 adanın toplam yüzölçümü, Kıbrıs adasından daha büyük…

Kılıçdaroğlu'nun, terbiyesiz Yunan Savunma Bakanı'na verdiği cevap ve yorum TOKMAK-2 sütunumda…