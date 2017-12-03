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TOKMAK (RAHMİ TURAN)
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TOKMAK (RAHMİ TURAN)

Yenilen hurmalar!

3 Aralık 2017
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Reza Zarrab, New York'ta devam eden davada, ülkemizde bakanından genel müdürüne kadar herkese rüşvet dağıttığını anlatınca, Türkiye'deki bütün mal varlığına el konuldu.
Aynı Reza Zarrab itirafçı olmadan önce Türkiye'de ekonomi bakanlarının
törenle ödül verdikleri bir işadamıydı!
– Hayırsever Rıza Bey,
– Türkiye'nin cari açığını kapatan ihracat şampiyonu Rıza Bey,
– Değerli vatandaşımız Rıza Bey,
– Şimdi vatan haini Rıza oldu!
Onun hakkında ABD'ye iki defa nota bile vermiştik.
Oysa biz o günlerde de bu adamın karanlık biri olduğunu yazıyorduk.
Reza Zarrab, mahkemede ötmeye başlayınca iktidar yandaşlarının tavrı değişti:
– O rezil bir itirafçı!
– Kurulan kumpasın bir parçası!
– Bu hainin Türkiye ile ilgisi yok!
– Canı cehenneme!
Zaman değişince, söylemler de değişmiş bulunuyor.
“O gün yediğin hurmalar, bugün mideni tırmalar” denir.
O hurmaları yiyenler kimlerse, Türkiye'yi bu üzücü duruma düşürdükleri için, mutlaka yargı önünde
hesap vermelidir.

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