Adalet Yürüyüşü bugün İstanbul Maltepe'de yapılacak büyük mitingle bitiyor.

Kılıçdaroğlu neden adalet istiyor?

Adaleti olmayan toplumların geleceği olmaz da onun için…

Aslında bu Kılıçdaroğlu'nun değil, milyonlarca insanın talebi... Kılıçdaroğlu onların sözcülüğünü yapıyor.

Ülkeyi yönetenler “Sokakta adalet aranır mı?” diye soruyor. Adalete giden her yol tıkanırsa insanlar nerede arayacaklar adaleti?

Ünlü bir atasözümüz vardır: “Ağlamayan çocuğa meme verilmez!” denir. Kuzuların sessizliğine bürünen, boynu bükük, ezik, ürkek, korkak, yılgın toplumlara da, başta adalet olmak üzere, çağımızın gerektirdiği demokratik insan hakları maalesef istenmeden verilmiyor!

Demokraside yaya kalan ülkelerde bu ne yazık ki böyle…

İşte Kılıçdaroğlu'nun 450 kilometrelik Adalet Yürüyüşü, toplumun her kesiminde haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe uğrayan insanların çığlığını duyurmak, yargının adalet dağıtmasını sağlamak, Türkiye'nin otoriter bir rejime kayışını durdurmak içindir.

Bugün tamamlanacak büyük yürüyüşün felsefesi budur.