Dün daha oylama devam ederken

Yüksek Seçim Kurulu'ndan bir

açıklama geldi:

“Sandık Kurulu mührü taşımayan oy pusulaları ve zarfların, dışarıdan getirilerek kullanıldığı kanıtlanmadıkça geçerli sayılmasına karar verildi.”

Hoppalaa! Nedir bu açıklama?

Nedir bu saçmalık?

“Dışarıdan getirildiği ispat edilmedikçe” ifadesi ne demek oluyor?

“Minareyi çalan kılıfını hazırlar” denir. Dışarıdan avuç avuç “Evet” oyu getir, at sandığa, sonra da “Dışarıdan getirildiğini ispatla” de… Böyle sakat bir mantık olur mu?

Yüksek Seçim Kurulu milletin aklıyla alay mı ediyor?

Türkiye'de 71 yıldır seçimler yapılıyor ve ilk defa böyle bir saçmalığa rastlanıyor.

Yüksek Seçim Kurulu (eğer kötü niyetli değilse) “Aklını peynir ekmekle mi yedi?” diye sormak gerekir.

Maç başladıktan sonra kuralların değiştirildiği nerede görülmüştür?

Bu, yüz karası bir karardır ve referanduma gölge düşürmüştür!

YSK, neden böyle bir şaibeli durum yarattı? Kesinlikle inandırıcı bir açıklama yapmak zorundadır. Aksi halde sonsuza kadar büyük vebal altında kalır!