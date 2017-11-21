Zarrab olayı!

Reza Zarrab davası Türkiye'nin milli bir davası mıdır?

Türkiye, Zarrab için Amerika'ya iki defa niçin Nota vermiştir?

Dünyada, çeşitli ülkelerin hapishanelerinde tutuklu ve hükümlü 5600'den fazla Türk vatandaşı yatıyor.

Türkiye Cumhuriyeti (Nota vermeyi bırakın) bu tutuklulardan hangisine en ufak bir ilgi göstermiştir?

Hiçbirine!

Amerika'da tutuklu bulunan Reza Zarrab için ise Türkiye, ABD ile papaz olmayı göze almıştır. Neden?

İYİ Parti Genel Sekreteri ve sözcüsü İzmir Milletvekili Dr. Aytun Çıray “Dış milli çıkarlarımız Ak Parti'nin çıkarları ile çatışıyor. Zarrab davası Türkiye'nin milli davası değildir” diyor ve ekliyor:

“Türkiye'ye yönelik tehditler Cumhuriyet tarihimizde hiç olmadığı kadar arttı. Devlete yerleştirilen FETÖ hainleri yüzünden devlet sırrı kalmadı. O dönemin siyasileri kim bilir hangi ellerde rehindir? İşte bu milli bir meseledir. Reza Zarrab davasının ‘şahıs, parti' değil Türkiye'nin meselesi olduğuna milleti inandıramazsınız! Zarrab gibi uluslararası bir kaçakçıya ülkemizin haysiyetini teslim etmeyiz.

Zarrab, asla Türkiye'nin milli meselesi olamaz!”