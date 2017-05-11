Asrın ölümsüz lideri!..

Türkiye'de karşı devrimci çakma tarihçilerin Atatürk'e ipe sapa gelmez iftiralarla saldırdıkları şu günlerde, Amerika Birleşik Devletleri'nde, Atatürk konulu tarihi bir röportaj gerçekleşiyor.

Kentucky Üniversitesi'nden emekli olan Psikiyatri Profesörü Dr. Arnold M. Ludwig, eğitim uzmanı ve yazar Dr. Berna Bridge'e, 19 Mayıs'ta yayımlanmak üzere çok önemli açıklamalar yapıyor.

Ona Atatürk'ün niçin yeri doldurulamaz bir lider olduğunu anlatıyor.

Ayrıca Sultan 2'nci Abdülhamit'le ilgili tespitlerini paylaşıyor.

ABD'den gelen ilk bilgiler, bu söyleşinin çok ses getireceğini haber veriyor.

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Sevgili okurlarım,

Hatırlayacaksınız, saygın bilim insanı Dr. Arnold Ludwig, son 100 yıl içinde ülkelerinin ve dünyanın kaderini etkileyen 377 siyasi lider hakkında 18 yıl süren bir araştırma yapmış ve çalışmasının sonuçlarını “Dağın Kralı-Siyasi Liderliğin Doğası” adlı kitapta toplamıştı.

Dr. Ludwig, Cumhuriyet'imizin kurucusu, ulu önderimiz Atatürk'ü, bu süreçte dünyanın gördüğü büyük liderler listesinin en üst sırasına koymuştu.

Yıllar süren araştırmasında üzerinde çalıştığı liderler için, “Ülke yaratma ya da kurtarma, savaş kazanma, toprak genişletme, ekonomiyi ilerletme, orijinal bir ideoloji geliştirme, iktidarda kalma ve ahlaki bir örnek oluşturma” gibi ölçütler kullanmıştı.

Kullandığı yöntemin liderlerin başarılarını kıyaslamada tarafsız kalmayı sağladığını ve güvenilir olduğunu belirten Dr. Ludwig, Mustafa Kemal Atatürk'e en yüksek puan olan 37 üzerinden 31 vermişti. Onu, 30'ar puanla ABD'nin eski başkanı Franklin D. Roosevelt ile Çin'in eski lideri ve ideoloğu Mao izlemişti.

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Atatürk'ü tüm liderlerden niçin üstün gördüğünü de, bir soru üzerine şöyle anlatmıştı:

“Bence O'nu ölümsüz liderler kapsamına almalıyız. Atatürk sona eren Osmanlı İmparatorluğu'nun yerine Türkiye'yi kurdu, yarattı. O sadece ülkenin kurucusu, yaratıcısı değil, aynı zamanda çok büyük sosyal değişime neden olmuş bir liderdir. Örneğin Türkiye'yi demokrasi ile tanıştırdı. Tarihte bir ilki başararak din ve devlet işlerini ayırdı. Türkiye'yi Müslüman ülkeler coğrafyasında bir takım özgürlüklerin, hakların serbest olduğu bir toplum haline getirdi. Yani modern Türkiye'nin her bir evresinde Atatürk'ün inanılmaz bir etkisi var. Başarıları olağanüstü…”

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Dr. Berna Bridge'in yaptığı söyleşiyi, 19 Mayıs günü bu köşede yayımladığımda çakma tarihçi-karşı devrimci alçaklar tokat yemiş gibi olacaklar!..