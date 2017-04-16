Atatürk ve seçim!..

Sevgili okurlarım,

Bugün hayatımızın en önemli yurttaşlık görevlerinden birini yerine getirmek için sandığa gideceğiz.

Çocuklarımızın, torunlarımızın, güzel ülkemiz ve Cumhuriyet'imizin geleceği için ‘oy'umuzu kullanacağız.

Bir ‘oy'un bile çok değerli olduğunu ve o ‘oy'un seçimin kaderini değiştirebileceğini unutmayacağız.

Bu bilinçle hareket ederek kararsız olan dostlarımızı da ‘oy' vermeye götüreceğiz.

Sonuçlar kesinleşinceye

kadar ‘oy'larımızın takipçisi olacağız.

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Cumhuriyet'i bize emanet eden Büyük Önder Atatürk bakın hepimize nasıl sesleniyor:

“Vatandaşlar;

Vatanınızda herhangi bir kimseyi, istediğinizi sevebilirsiniz. Kardeşiniz gibi, arkadaşınız gibi, babanız gibi sevebilirsiniz. Fakat bu sevgi sizi, ulusal varlığınızı herhangi bir kimseye, herhangi bir sevdiğinize vermek yoluna götürmemelidir. Aksi hareket kadar büyük hata olamaz. Ben büyük Milletimin artık böyle bir hatayı yapmayacağına inanmış olmakla övünç ve rahatlık duyuyorum.” (Samsun Öğretmenler Birliği-1924)

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Atatürk her şeyi söylemiş.

O halde hayırlı seçimler!..