Atatürk’e hakarete yargı tokadı!..

Sevgili okurlarım,

Bursa'nın İnegöl İlçesi Milli Eğitim Şube Müdürü Mustafa Karaaslan'ın sosyal medyadaki bir paylaşımı büyük tepki çekmişti. Karaaslan her Türk vatandaşının vicdanını yaralayan o paylaşımda Büyük Önder Atatürk'ün resmini ve imzasını kullanarak şunları yazmıştı:

“Sıcak diye orucu bozmayın. Burası daha sıcak. K. Atatürk”

Yani bu eğitimci(!) Atatürk'ün cehennemde yandığını iddia etmişti!

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Pek çok insanımız gibi ben de, Atatürk'ün anısına yapılan bu ağır saldırıya kayıtsız kalamadım. Kimi yurttaşlarımız demokratik tepki haklarını sosyal medya üzerinden, kimi de basın yoluyla kullanırken ben, hakareti yargıya taşıma yolunu seçtim.

Mustafa Karaaslan hakkında bir kuruşluk manevi tazminat davası açtım.

Zira Atatürk, bu ülkenin kurucu lideri, ebedi önderi, hepimizi birleştiren ortak değerimizdir. Ebediyete kadar da öyle kalacaktır.

O'nu hedef alan her saldırı hepimize, her yurttaşımıza yapılmış sayılır…

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Belirttiğim gerekçeyle İzmir Adliyesi'nde açtığım tazminat davası kısa süre önce sonuçlandı. Dosyaya bakan mahkeme, Atatürk'ün anısına ağır saldırıda bulunan kişiyi, ‘bir kuruş' manevi tazminat ödemeye mahkum etti!..

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Karar şu açılardan çok önemli:

Demek ki pek çok olumsuz tecrübeye ve FETÖ çeteleşmesinin verdiği hasara rağmen, hukukun üstünlüğüne olan inancımı korumakla yanılmamışım…

Bu güzel ülkenin hukuk namusu tam, vatansever hakim, savcı ve avukatlarına güvenmekle doğru bir yol izlemişim…

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İyi ki yargıya başvurmuşum.

Böylece Atatürk'ün el üstünde tutulması ve korunması gereken ölümsüz bir değer olduğu gerçeği, mahkemece bir kez daha ve açıkça kayda geçirilmiş oldu…

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Sevgili okurlarım,

Son kitabım ‘Ya Atatürk Olmasaydı'nın arka kapağında da yazdığım gibi, O'na saygısızlık yapanlara meydanın boş olmadığını göstermek, her Türk aydınının namus borcudur!

Kendi hesabıma bu anlamlı kararla, borcumun küçücük bir taksidini ödediğimi düşünüyorum…