Kardak Krizi nedeniyle Ege'deki gerilim doruğa tırmanmış, Yunanistan'la savaşın eşiğine gelmiştik.

Suların bir türlü durulmadığı o yılın yaz tatilini Bozcaada'da geçiriyorduk.

Bol hışırtılı, kekik ve deniz kokulu rüzgarın Ada'ya uğramayı unuttuğu sakin gecelerin birinde, Belgin-Haluk Şahin çifti ve dostlarla limanda ailecek yemek yiyorduk.

Yemeğin sonlarına doğru aniden yıldırım düşmüş gibi bir gürültü duyduk.

Oysa gökyüzü berraktı ve yıldızlar uzanıp tutabileceğimiz kadar yakın duruyordu.

“Ne oluyoruz” demeye kalmadan iki F-16 savaş uçağı cayırtılarla geçip gitti.

Artık Ada'nın yerlisi olan Haluk “Merak edilecek bir durum yok. Bandırma'dan kalkan uçaklar, devriye görevi yapıyorlar. Saros'a doğru gidip tekrar dönecekler. Kardak sonrası devriye uçuşları yoğunlaştı” dedi.

Nitekim çok geçmeden bir cayırtı daha koptu.

Geceyi gürültülerle delen F-16'lar bu kez çok daha alçaktan uçuyordu.

Bozcaada Kalesi'ne sürtünürcesine geçerken birini görür gibi olduğumuz pilotlar adeta “Biz gökyüzü devriyeleriyiz. Vatanı ve sizi koruyoruz” mesajını verir gibiydiler.

Önümüzde oturanlar da bizim gibi düşünmüş olmalılar ki, bu zorlu görevi yapan pilotları ayakta alkışlamaya başladılar.

Ardından yanımızdaki, sonra onların yakınındakiler, derken limandaki tüm masalar ayağa kalkıp, isimlerini ve rütbelerini bilemediğimiz o kahramanları dakikalarca alkışladılar.

* * *

Sonradan tesadüfen tanıdığım pilotlardan biri Yüzbaşı Sedat Timur'du. Hızla terfi ederek önce filo komutanı oldu, sonra da kurmay albaylığa kadar yükseldi. Washington'da ataşelik yaptı.

Pırıltılı sicilinin doğal sonucu olarak generalliği beklerken, ayak oyunuyla terfisi bir yıl ertelenince, onuruna yediremeyip Hava Kuvvetleri'nden istifa etti.

Şimdi özel bir havayolu şirketinde uçuyor. Ayrıca ülke sorunlarına kafa yorup çok güzel şiirler yazıyor.

* * *

İşte “Bir ‘Hayır'da Bin Hayır Vardır” başlıklı son şiiri:

Senin hakkında biri değil,

Birileri değil,

Sen karar vermelisin.

* * *

Başkanlık adı altında,

Tek adam sultasına,

“Hayır” demelisin.

* * *

Bu yalnızca senin değil,

Torunlarının değil,

Ülkenin geleceğidir.

* * *

Bir milletin istikbali,

Bir faninin titrinden,

Çok daha önemlidir.

* * *

Yeni anayasa dedikleri,

Irak'ın Saddam'ı gibi,

Suriye'nin Esad'ı gibi,

Tek adamın dediğidir.

* * *

Bu coğrafyada ipleri bir kişiye verenlerin,

Başları hep yerdedir.

Olanları göremezsen,

Irak ve Suriye'den sonra sıra sendedir.

* * *

Unutma, bu oyun

Yüzlerce yıllık bir oyundur.

Türk'ün vazgeçemeyeceği şey,

Ülkesinin namusu, kendisinin onurudur.

* * *

Kendini çoban,

Seni sürü olarak görenlere

En güzel cevabı vermelisin.

* * *

Milletini ve ülkeni seviyorsan,

Ona “Hayır” demelisin!..