Bu eğitim anlayışı Türkiye’yi sefiller ligine sürükler!..

Hedef 2023…

Hedef, ekonomisi en gelişmiş ülkeler sıralamasında 10'unculuk…

Bravo, çok güzel, ama nasıl?..

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Sorumuzun cevabını aramaya şu tabloyla başlayalım.

65 ülke arasındaki değerlendirmede, bizim çocuklarımız “Türkçe okuyup anlama” dalında 42'nci sırada!

Matematikte 43'üncü, fen bilimlerinde ise 44'üncü!..

Üçünün ortalaması alındığında Türk öğrencilerinin yeri 45'incilik!..

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Ana dilini okuyup anlayamayan, matematik ve fen bilimlerinde sınıfta kalan bu çocuklarımızın kendilerine hayrı yok ki, Türkiye ekonomisini yukarılara taşısınlar ve en gelişmiş 10 ülkeden biri yapabilsinler!..

Ama bunun sorumlusu asla çocuklarımız değil!

Bunun tek sorumlusu, akla, bilime, laikliğe sırtını dönüp, eğitimi ısrarla çağdaşlıktan uzaklaştıran, hatta bir ara FETÖ'ye teslim edecek kadar gaflete düşen zihniyet!..

Ve bu zihniyetin dayattığı çağdışı eğitim anlayışı!

Yani sistem!..

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Alın size hüzün verici bir başka gerçek:

En büyük 500 şirketimizden 186'sı en düşük, 163'ü düşük, 109'u orta derecede düşük teknolojili mallar üretiyor!

Arada kalanları saymazsak, ne yazık ki sadece 12 şirketimiz ileri teknoloji mallar yapıp satabiliyor!..

Bu tablo ile mi dünya ölçeğinde ekonomisi güçlü 10'uncu ülke olacağız?..

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Sözün özüne gelirsek;

Bir zamanlar coğrafyasında yıldız gibi parıldayan Türkiye, her alanda patinaj yapıyor!

Tarafsız bilim insanları daha da karamsarlar. Onlara göre ülkemiz geri gidiyor, hatta sefiller ligine sürükleniyor…

Bu acı gerçeği görüp, acilen önlem almak gerekiyor.

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İktidar ise yanlışlardan hızla dönmek yerine, eğitimde akılcılık ve bilimden uzaklaşıldığını gösteren müfredat değişiklikleri yapıyor. Örneğin Atatürk'ü azaltıp evrim teorisini kaldırırken, “cihat” kavramını ilave ediyor!

Sonuçta ne olacak biliyor musunuz?

Çocuklarımız iyi eğitim alsınlar diye oturup geometri kitabı yazan Büyük Önder Atatürk'ün “İlim ve fenden başka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir” sözlerinin vazgeçilmez yol gösterici olduğunu anlayacaklar.

Anlayacaklar ama geleceğimiz olan çocuklarımıza, dolayısıyla güzel ülkemizin yarınlarına yazık etmiş olacaklar!..