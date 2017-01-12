Demokrasi tarihinde yetkilerini bir kişiye devreden ikinci meclis!..

Sevgili okurlarım,

Demokrasi tarihinde yetkilerini bir kişiye (Adolf Hitler'e) devreden ilk meclis, Alman Ulusal Parlamentosu'dur.

Yetkinin tek adama devir tarihi; 23 Mart 1933'tür.

Devirden sonra Almanya'nın ve insanlığın başına neler geldiği hepinizin malumudur!..

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Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk ise egemenliği tek kişiden, yani Saray'dan alıp Türk Milleti'ne devreden eşsiz bir liderdir. (1 Kasım 1922)

Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu şu sözlerle açıklamıştır:

“Milletin saltanat ve hakimiyet makamı yalnız ve ancak TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ'dir ve bu hakimiyet makamının hükümetine TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ HÜKÜMETİ denir. Bundan başka bir saltanat makamı, bundan başka bir hükümet yoktur ve olamaz!..”

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Peki şimdi ne oluyor?

Yeniden Saray'a devrediliyor!

Böylece Türkiye Büyük Millet Meclisi, dünya demokrasi tarihine yetkilerini devreden ikinci meclis olarak geçiyor!..

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Üstelik Türkiye terör katliamlarını yaşarken!..

İçeride ve dışarıda PKK, IŞİD ve FETÖ ile mücadele ederken!..

Ekonomimiz, küresel kıskacın da etkisiyle ağır bir bunalıma sürüklenirken!..

Büyük Ortadoğu Projesi'nde nihai iç çatışma ve bölünme hedefinin Türkiye olduğu ortaya çıkmışken!..

Cumhuriyet tarihinin bu en kritik ve tehlikeli sürecinde ulusça yekvücut olma zorunluluğu tartışma götürmezken!..

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Susmayalım!..

Güzel ülkemizin küresel bir tuzakla karşı karşıya bulunduğunu, bundan kurtuluşun rejim değişikliğinden değil, tam tersine Cumhuriyet'in kuruluş felsefesine dört elle sarılmaktan geçtiğini haykıralım!..

Atatürk Cumhuriyeti'nin çok sağlam temeller üzerinde yükseldiğini, “ortadan kaldırılmaya çalışılsa bile tıpkı Anka Kuşu gibi, küllerinden yeniden doğacağına olan sarsılmaz inancımızı” duyuralım.

Milletvekillerini, adlarının demokrasi tarihine “Hitler Meclisi'nden sonra yetkilerini devreden ikinci meclis olarak geçeceğini” hatırlatarak uyaralım!..

Omuzlarındaki çok ağır sorumluluğu hiç kimseye kötü bir söz söylemeden bir kez daha hissettirelim!..

Sonra da…

“Olmak ya da olmamak!.. Karar sizin” diyelim!..