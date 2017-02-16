Duydunuz mu?..

Hindistan tek seferde 104 uyduyu yörüngeye yerleştirdi!

Önceki rekor 37 uyduyla Rusya'ya aitti!

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Kısaca “Apple” olarak anılan ve tüketici elektroniği, yazılım, kişisel bilgisayarlar tasarımlayan şirketin büyüklüğü 1 trilyon dolara, kasasındaki nakit para ise 246 milyara ulaştı!..

“Apple” bu mükemmel bilanço ile Türkiye'deki halka açık şirketlerin tümünü satın alabilecek bir güce kavuştu!

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Venüs üzerinde çalışacak 860 Fahrenheit'a (460 derece) dayanıklı bilgisayar üretildi!..

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NASA (ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi) mühendisleri üretim çalışması yaptıkları uçan otomobillerin görüntülerini yayımladı!..

Çinli bir şirket ise, Birleşik Arap Emirlikleri'nin sipariş ettiği 184 adet insansız uçan otomobilin temmuz ayında kullanıma sunulacağını bildirdi!..

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Teknolojide ve otomasyondaki göz kamaştıran hız nedeniyle bazı gelişmiş ülkelerde otomobiller, insan eli değmeden sadece robotlarla üretilmeye başlandı! Bazı marketlerde de satış elemanlarının yerini robotlar aldı!..

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Güneş panelleriyle enerji üreten teknolojideki istihdam, kömür sektörünü geçti! Petrol zengini Suudi Arabistan, güneş enerjisine en çok yatırım yapan ülkelerden biri oldu!..

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Farelerdeki deneylerin başarılı olması üzerine, felçli hastaların omuriliklerine yerleştirilecek bir “çip”le yürüyebilecekleri duyuruldu!..

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Türkiye'deki işsizlik oranı yüzde 12.1 ile, Mart 2010'dan bu yana en yüksek seviyeye çıktı! İşsiz sayısı 3 milyon 715 bini bulurken, genç işsiz (15-24 yaş) oranı da yüzde 22.6 olarak gerçekleşti!

Steve Jobs 1976 yılında iki arkadaşıyla birlikte “Apple”ı kurduğunda, henüz 21 yaşındaydı!..

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Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Profesör Özgür Demirtaş;

“Özgürlük yoksa bilim olmaz,

Bilim yoksa üretim olmaz,

Üretim yoksa para olmaz,

Para yoksa köle olunur,

Özgür olmayan ülkeler köle olur” dedi!..

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Türkiye'den gelişmiş ülkelere beyin göçü, Cumhuriyet tarihinin en üst düzeyine ulaştı!

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Yasakları kaldırıp, ÖZGÜRLÜKLERİ GELİŞTİRME vaadiyle iktidara gelen AKP, “tek adam” anayasasının oylanacağı referanduma, özgürlükleri kelepçeleyen OHAL yasaklarıyla gitme kararı aldı!..

Tarafsız bilim insanları, özgür düşüncenin kısıtlandığı gelişmekte olan bazı ülkelerin, sefiller ligine düşeceğini açıkladı!..

Duydunuz mu?..