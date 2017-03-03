Emperyalizmin Türkiye’ye kurduğu tuzağın farkında mısınız?..

Önceki gece gözüme uyku girmedi!

Çünkü o akşam Halk TV'de Rahmi Aygün'ün başarıyla sunduğu programın konuklarından, Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Sencer İmer'in altını çizerek “ilk kez açıklıyorum” dediği sözleri uykumu kaçırdı.

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Değerli bilim insanı Prof. İmer'e göre; küresel emperyalizm, devletimize, siyasetçiler tarafından açıklanması çok zor olan şantajlar yapıyor!

Hoca bu şantajın, ülke ekonomisini hedef alabileceği veya çok vahim bir güvenlik tehdidiyle ilgili olabileceğini düşünüyor.

Barzani'nin ziyareti sırasında, sözde Kürdistan bayrağının göndere çekilmesini, Türkiye'yi bekleyen büyük tehlikenin ipuçlarından biri olarak görüyor.

Çünkü aynı Barzani, Bağdat yönetimiyle görüşürken arka planda o paçavraya yer verilmiyor. Sadece Irak bayrağı duruyor. Keza Mısır'ın darbeci lideri Sisi ile buluşmasında, ya da Fransa Devlet Başkanı Hollande'ın kendisini kabulünde yine o bez parçası göze çarpmıyor!

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Bilindiği gibi bayrak bağımsızlık simgesidir.

Bir ülkede başka bir devletin bayrağının göndere çekilmesi, onun bağımsızlığının tanınması anlamına gelir.

Türkiye ziyaretinde Barzani'ye de bu yapılmış, sözde bayrakla özerk yönetime devlet statüsü sağlanmıştır!..

Aynı tarihlerde -tüm iktidarların olduğu gibi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da (Barzani) danışmanlığını yapan – İlnur Çevik, Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda kalmak koşuluyla Suriye'nin kuzeyindeki PYD kantonuna izin verebileceğini açıklamıştır. Bu da başka bir işaret fişeğidir!..

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Gelelim uykularımızı kaçıran tuzağa;

Ekonomimiz kırılganlığını sürdürüyor. Yurtsever, iyi yetişmiş kahraman komutanları kumpas davalarıyla tasfiye edilen, 15 Temmuz'daki FETÖ kalkışmasıyla da ağır darbe yiyen Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, tarihinin en kritik dönemlerinden birini yaşıyor… Bunlar yetmiyormuş gibi, siyasi görüşü ne olursa olsun ülkemizin bekası için tüm yurttaşların birbirine kenetlenmesi gereken bu süreçte bazı hainler silahlanma ve iç çatışma kışkırtıcılığı yapıyor. Kimileri de zaten yeterince kamplaşmış toplumu iyice gerip, kutuplaştırıyor.…

Bu kötü tablo da eski haritaları hayata geçirmeyi amaçlayan

küresel emperyalizmin iştahını kabartıyor!..

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Sencer hoca, ABD güdümünde ve Suudi Arabistan önderliğindeki Sünni İslam Ordusu'na ait, 100 bin askerin yakında terörle mücadele bahanesiyle Suriye'ye gireceğini öne sürüyor.

Böylece onlarca yıl sürecek ve Türkiye'nin bölünmesiyle sonuçlanacak bir mezhep savaşının başlayabileceğini belirten Prof. İmer, bu ordunun Türkiye üzerinden Suriye'ye geçirilmek isteneceğini iddia ediyor.

Tek adama tüm yetkilerin verileceği anayasa değişikliğinin Meclis'ten apar topar geçirilmesini de bu ürkütücü hazırlığa bağlıyor.

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İşte bu noktada da anayasa değişikliğine “Hayır” demenin, güzel vatanımızın geleceği için hayati önem taşıdığını ifade ediyor.

Irak'ın ABD tarafından işgalinden önce Meclis'te AKP'li vekillerin de karşı çıkmalarıyla reddedilen 1 Mart Tezkeresi'nin yerini, bu kez milletin “Hayır” oyunun alması gerektiğini vurguluyor.

Emperyalizmin Türkiye'ye kurduğu tuzağı bozmak için her yurttaşın “Hayır” oyu kullanmasının ve tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi ulusça kenetlenmemizin, en büyük vatan görevi haline geldiğini belirtiyor.

Sözün özünü de biz söyleyelim:

Tek vatan, tek devlet, tek millet, bağımsız ve güçlü

Türkiye için cumhuriyetin

kuruluş felsefesine ve parlamenter demokrasiye sıkı sıkıya sarılalım…