“Hayır” neden önde gidiyor?

– Bu kadarı da çok oluyor ama!..

– Her türlü yetki elinde, daha ne istiyor?..

– Biz sistemden memnunuz!..

– Tüm yetkiler bir kişinin elinde toplanmamalı!..

* * *

Bunlar, anayasa referandumunda “Hayır” diyeceğini ama yarın seçim olsa oyunu yine AKP için kullanacağını söyleyen yurttaşların görüşleri…

* * *

Birkaç gün önce, ayakkabılarıma badem yağı süren boyacıyla sohbet ediyoruz. O da referandumda “Hayır” oyu vereceğini belirtiyor. Genel seçimde AKP'yi neden tercih edeceğini sorduğumda ise şunları söylüyor:

“Abi 4 çocuğum var. AK Parti'nin yardımları sayesinde zor da olsa geçiniyoruz!..”

* * *

Taksiciler ve berberler çok iyi nabız tutmalarıyla bilinirler.

Bir dostum, ilk kez uğradığı berberde traş olurken “Referandumda siz ne diyeceksiniz” diye soruyor.

Tanımadığı bir kişinin pat diye oyunun rengini sormasından işkillenip kaçamak cevap vermesini beklediği berber, hiç düşünmeden “Hayır” diyeceğini söylüyor.

Nedenini sorunca da başlıyor sıralamaya:

“Abi işler öldü!.. Kimsede para yok… Esnaf kan ağlıyor… Piyasada yaprak kımıldamıyor… Ben üç defa Tayyip Erdoğan'a oy verdim ama bu kez “Hayır” diyorum! Neden her şeyi o yönetsin ki? Ayrıca iktidarı boyunca ne isteyip de yapamadı, hangi kanunu çıkaramadı? Daha fazlası olmaz abicim! Buraya gelen müşterilerin büyük çoğunluğu da benim gibi düşünüyor. Tek tük “Evet” diyenler var ama onlar da neden böyle dediklerini izah edemiyorlar!..”

* * *

Benim yurt gezilerinde karşılaştığım Türkiye fotoğrafı da, berber aynasında görülenden pek farklı değil.

Muhaliflerin yanı sıra ölümsüzlük dışında tek adama her türlü yetkinin tanındığı anayasaya “Hayır” diyecekler arasında, geçmiş seçimlerde oylarını AKP'ye vermiş yurttaşlar da bulunuyor.

Yalaka medyanın ve devletin tüm imkanlarının geceli gündüzlü kullanılmasıyla haftalardır sürdürülen propaganda bombardımanına, yasak, baskı, tehdit ve engellemelere karşın toplum, neden “Evet” demesi gerektiği konusunda ikna edilemiyor!..

Bu arada mağduriyet yaratma çabaları ve algı operasyonları, AKP'nin beklediği sonuçları vermediği gibi, dozu her gün artan aşırı propaganda artık tepkiye dönüşüyor!

Halkın sağduyusu ve Cumhuriyet sevgisi, AKP'nin kalesi sayılan bazı kentlerde bile “Hayır”ı önde götürüyor!..