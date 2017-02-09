Hem kendine, hem de ülkene yazık ediyorsun!..

Ey çağdaşlığa, bilime ve özgür düşünceye sırtını dönen zihniyet!

Önceki gün FETÖ ile mücadele kisvesi altında, senin gibi düşünmeyen saygın bilim insanlarıyla, kamuda çalışan değerli sanatçıları işlerinden attın. Onları yıllar boyu binbir emekle biriktirdikleri haklarından iki satır yazıyla mahrum bıraktın!

Uğradıkları bu kahredici zulüm yetmiyormuş gibi, bazılarının hiç ilgileri olmamasına karşın, “cadı avıyla” boyunlarına FETÖ yaftası taktın!

Yaptığın kıyımla, senin adına savaşan öz yandaşlarını bile şaşkınlık içinde bıraktın!..

Böylece, çok haklı FETÖ temizliğinin sulandırılması için akıllara durgunluk veren yöntemler kullanan kripto FETÖ'cülerin zil takıp oynamalarını sağladın!..

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Ey çağdaşlığa, bilime ve özgür düşünceye sırtını dönen zihniyet!

Bir ülkede özgür düşünenler cadı avının hedefi haline getirilir, biat kültürüne boyun eğmek zorunda bırakılırlarsa, o ülkede bir değil 10 varlık fonu bile kurulsa, bir arpa boyu gelişme olmaz!..

Biat etmeyen, dayatmacı zihniyetin istediği doğrultuda düşünmeyen, iyi yetişmiş, kalibresi yüksek, evrensel başarı çıtasını aşmış özgür beyinleri orada kimse tutamaz!

Dünyanın en güzel ülkesi olan Türkiyemize aşık oldukları için yurt dışından gelen cazip teklifleri elinin tersiyle iten pırıltılı beyinler de, örnek aldıkları bilim insanlarının çim gibi biçildiklerini gördükçe o ortamda daha fazla durmaz!..

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Ey çağdaşlığa, bilime ve özgür düşünceye sırtını dönen zihniyet!

Eğitimde başarının uluslararası ölçütü olan PISA sınav sonuçları, sözünü ettiğim vahim gerçeği tüm çıplaklığıyla gözler önüne seriyor.

Çocuklarımızın Türkçe okumada 70 ülke arasında 50'nci, matematikte 49'uncu, bilimde ise 52'nci sıraya düşmeleri, OECD ülkeleri arasında ise sonunculuğa yerleşmeleri, eğitime biraz kafa yoranların tüylerini ürpertiyor!..

Çünkü bu sonuçlar, gelişmiş ülkeler ligine maalesef yükselemeyeceğimizi, hatta bulunduğumuz kümeden bile hızla düşmekte olduğumuzu gösteriyor!,.

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Ey çağdaşlığa, bilime ve özgür düşünceye sırtını dönen zihniyet!

Gelişmişlik gemisi kalkmış gidiyor, bir zamanlar coğrafyasının en güçlü ülkesi olan Türkiye, ardından bakakalıyor!..

Elin oğlu uzaydaki değerli madenleri bulup getireceği takvimleri belirliyor, Türkiye ise 60 yıl sonra çöl olacağı bilinen topraklarındaki akarsuları, HES'lerle kurutuyor! Güneş ışığı fukarası Almanya her

yere güneş panelleri kurarken, güneş ışığı zengini Türkiye nükleer enerjiden medet

umuyor!..

Gavur deyip küçümsediklerin en sofistike uzay araçlarıyla turlar düzenlemeye hazırlanıyor, Türkiye ise demode bir sanayi olan yerli otomobili kaç yıl sonra üretebileceğini hesaplamaya çalışıyor!

Küçümseyip meydan okudukların yılda binlerce 3'lü patent yaratıyor, Türkiye ise 3-5 patent aldığında bayram yapıyor!

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Ey çağdaşlığa, bilime ve özgür düşünceye sırtını dönen zihniyet,

Beyin göçüyle savruldukları yaban ellerde vatan özlemiyle yanıp tutuşan binlerce pırıltılı insanımızı ne pahasına olursa olsun ülkeye getirmen ve onlara özgür düşünce ortamı yaratman gerekirken, cadı avlarıyla son bilim çınarlarını da yok ediyorsun!

Dikkat et, vaktiyle FETÖ'ye eşi görülmedik methiyeler

düzen, devran dönünce de

veryansın eden, bu müthiş

U dönüşünü eleştirenlere de galiz küfürler eden bilim (!) insanlarına kalıyorsun!..

Çağdaşlığa, bilime ve özgür düşünceye sırtını dönerek hem kendine, hem de ülkene çok yazık ediyorsun!..