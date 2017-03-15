İster misiniz Barzani de “Hayır”cıları terörist ilan etsin!..

Makam odasındaki haritada 20 ilimiz, Kürdistan sınırları içinde görünüyor!

Kendisine ait Rudaw Televizyonu'nun tüm hava raporlarında bu harita ekrana geliyor!

Askerimizi, polisimizi şehit eden, masum yurttaşlarımızın canlarına kıyan PKK Terör Örgütü, Kandil'de yıllardır onun izni ve lojistik desteğiyle barınıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sınır ötesi operasyonlarının tümüne karşı çıktığı biliniyor.

Buna karşın Kürdistan Silahlı Kuvvetleri, hem de 29 Ekim'de topuyla, tüfeğiyle, füzesi ve bayrağıyla topraklarımızda gövde gösterisi yaparak Suriye'ye geçiyor!..

Yeri geldiğinde “Diyarbakır'a karışırım, yaşasın Kürdistan! Keşke Sayın Öcalan da aramızda olsaydı” diyor!

Her fırsatta bağımsız Kürdistan'dan söz ediyor.

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Ama…Türkiye'ye geldiğinde, devlet töreniyle karşılanıyor!

Bağdat'ta, yabancı ülkeleri ziyaretlerinde, hatta Afrika'daki muz cumhuriyetlerine gittiğinde bile kimsenin itibar etmediği sözde bayrağı, burada göndere çekiliyor.

O bayrağın başkent Ankara'da dalgalanması, bağımsız devlet statüsü tanınma anlamına geliyor!..

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Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi Başkanı Barzani şimdi kalkmış, Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) eliyle ülkemizdeki anayasa oylaması için “Evet” kampanyası

yürütüyor!

Şaşırdınız mı?

Ben hiç şaşırmadım!

Hatta bu bir ilk adım olabilir ve devamı da gelebilir!

Yandaş medyanın daha önce “Ortadoğu'nun dansözü, küstah, kukla, Osmanlı tokadı istiyor, kaşınıyor, kuduruyor” dediği Barzani daha büyük bir hamle yapabilir.

20 ilimize göz koyan sanki kendisi değilmiş gibi davranıp, özellikle Devlet Bahçeli'nin gözünün içine baka baka şöyle konuşabilir:

“Ben ‘evet' diyorum, ‘hayır'cıları da terörist ilan ediyorum!..”