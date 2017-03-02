İzmir’in dağlarında çiçekler açtı!..

İzmir'e bahar geldi doğa, gelinlik kızlar gibi süslenmeye başladı.

Hafta sonu, güzel havaların da etkisiyle kentten uzaklaşıp, bir ilçede yurttaşlarla bol bol sohbet ettim.

Bir semt kahvesinde çaylarımızı içerken, iki “Evet”çiyle tanışıp, onları hiç rahatsız etmeden, bu karara varmalarının nedenini sordum.

Tatmin edici açıklama yapamayınca “İzin verirseniz size bazı sorular yönelteceğim. Eğer bunların birine gönülden ‘Evet' derseniz, söz ben de ‘Evet' oyu kullanacağım” dedim.

“Sor bakalım” deyince sorulara başladım.

* * *

– Adalet ve Kalkınma Partisi tek başına iktidar olduğunda, Genel Başkan Tayyip Erdoğan'ın siyasi yasağının kalkmasına parlamenter sistem herhangi bir engel çıkardı mı?..

Hayır anlamında başlarını sallayınca ikinci soruya geçtim:

– AKP'nin 14 yıldır tek başına iktidarını sürdürmesine mevcut anayasa ve parlamenter demokrasi engel oldu mu?..

Yine ses gelmeyince üçüncü soruyu sordum:

– AKP yargıyı, milli eğitimi, bürokrasiyi, Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ve Emniyet Teşkilatı'nı mevcut sistem zorunlu kıldığı için mi FETÖ'cülerle doldurdu?..

Baktım suskunluk devam ediyor, soruları peş peşe sıraladım:

– İktidarı Oslo'da, İngiliz'in önünde PKK ile pazarlık masasına anayasa mı oturttu?

– Teröristleri Habur'da kahramanlar gibi karşılatıp çadır mahkemesini PKK'lıların ayağına kadar anayasa mı gönderdi? Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki kentlerimiz ve bazı metropoller patlayıcı deposu haline getirilirken askeri kışlaya, polisi karakollara anayasa mı hapsetti? Operasyon yapılmasına anayasa mı sorun çıkardı?

– Tayyip Erdoğan'ı FETÖ'ye hitaben “Ne istediler de vermedik” diye konuşturan anayasa mıydı?

– Türk Silahlı Kuvvetleri'nin pırıltılı, yurtsever subaylarının yıllarca zindanlarda çürümesine ve onlardan boşalan kadroların FETÖ'cü hainlerce doldurulmasına, mevcut parlamenter demokrasi ve anayasa mı sebep oldu?..

– FETÖ'cülere kumpas davalarını anayasa mı açtırdı? FETÖ'cülerin savcısı anayasa mıydı?

– Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı birçok hayati konuda anayasa mı aldattı?

– Yaşanan tarifsiz acılar nedeniyle soruyu sorarken bile insanın gözlerini yaşartan Suriye politikasındaki yanlışlara, yangından mal kaçırır gibi değiştirmeye çalıştıkları anayasa mı sürükledi? Onca şehidi anayasa mı verdirdi?

– 15 Temmuz'daki FETÖ kalkışmasının sorumlusu anayasa mıydı?

– Ekonomideki kötü gidişata anayasa mı neden oldu?

– AKP iktidarının 14 yıl boyunca yapmak isteyip de anayasa engeli nedeniyle yapamadığı bir iş, çıkarmak isteyip de çıkaramadığı bir yasa var mı?

* * *

Sorulara devam ediyordum ki, yurttaşlardan biri sözümü kesti. Yerinden kalkıp, beni öz kardeşine sarılır gibi kucakladıktan sonra şöyle konuştu:

“Uğur Bey, haklıymışsın. Bu soruların hiçbirine ‘evet' dememiz mümkün değil!.. Kaldı ki seni yıllardır tanır, güveniriz. Çünkü bize hiçbir zaman yalan söylemedin. ‘Evet' demene gerek yok. Çünkü biz ‘Hayır' oyu vereceğiz!..”

Ben de onlarla kucaklaşıp kahvedekilere veda ettim.

Dağlarında “Hayır”lı baharın müjdecisi çiçeklerin açtığı güzel İzmir'e umutla döndüm.