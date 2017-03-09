Keser döner, sap döner!..

8 Ocak 2015…

Bornova'daki Halk Arenası'ndayız…

Konuklarım; CHP Genel Başkan Yardımcısı Prof. Haluk Koç, CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve FETÖ kumpası mağduru Gazeteci Nedim Şener…

Canlı yayında Reza Zarrab skandalına adı karışan 4 bakanı konuşurken, gözüm Twitter'daki iki mesaja takıldı.

Konuklara, salondaki seyircilerimize ve ekran gerisindeki izleyicilerimize okuduğum twitlerde, yandaş bir gazetede köşe yazarlığı yapan Hüseyin Kocabıyık, “Halk TV adlı kanalda 4 tane puşt, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na hakaret ediyor. Cumhurbaşkanı'na rüşvet aldı diyen puşt oğlu puşttur” diyordu.

Kocabıyık'ın hakaret ve iftiralarına cevabı, gereken biçimde verdiğimiz gibi, kendisinden yargı önünde hesap soracağımızı açıkladık.

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Sonra ne oldu biliyor musunuz?

Hüseyin Kocabıyık AKP'den İzmir Milletvekili seçildi ve 15 Temmuz'daki FETÖ darbesini araştırmak üzere Meclis'te kurulan komisyonda görev aldı.

Oysa aynı Kocabıyık, FETÖ'nün TSK'nın yurtsever subaylarına, aydınlara, politikacılara ve gazetecilere kumpas üzerine kumpas kurduğu tarihlerde Pensilvanya'ya giderek Fethullah Gülen'i ziyaret etmiş, el pençe divan durduğu gibi, eşi benzeri görülmeyen methiyeler düzmüştü!

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“Büyük Türk'ün Başardıkları” başlıklı yazısında Fethullah Gülen hakkında bakın neler yazmıştı:

“Vicdani sorumluluğumun gereği olarak belirtmem gerekir ki, Fethullah Gülen Hocaefendi belki de son 1000 yılın en büyük Türk büyüklerinden birisidir. Yeryüzünün her köşesinde Türklüğe yaptığı büyük hizmetleri kendi gözlerimle ve hayranlıkla gördüm. Onu ve arkadaşlarını tehdit gibi görenler, bu vatana hamasi laflardan başka hangi yeryüzü başarısını tattırdılar ki? Fethullah Gülen, Türklerin büyük işler başarabileceğini gösterdi herkese. Ona düşmanlık edenlerin utanması ve oturup bin kere düşünmesi gerekir!..”

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“Fethullah Gülen Hocaefendi'nin durumu böyledir mesela. Türklerin tüm tarihleri boyunca oluşturdukları en büyük sivil toplum hareketinin mimarı olan Fethullah Gülen, kendi ülkesinde kendi vatandaşlarının bir kısmı tarafından hâlâ tehlikeli, zararlı, tehdit edici bulunuyor. Oysa bu insan, Anadolu coğrafyasının mütevazı insanlarının yüreklerinde var olan potansiyel enerjiyi bir hareket enerjisine dönüştürmüş ve Türklerin ilk küresel organizasyonunu kurmuştur. Bu büyük insanı kendi ülkesinden çekip gitmeye zorladık, 70 milyonun utanç duyacağı bir durumdur bu.”

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Kocabıyık bir başka yazısında ise Gülen için “Evrensel Türk Rönesansı'nı başlatan bir Türk mucizesi” demişti. Ancak bu methiye de yetmemiş, ünlü İngiliz yazarı W.Shakespeare (Şekspir) ile karşılaştırarak şunları söylemişti:

“Şekspir nasıl ki İngilizce yazmış, İngiliz gibi düşünmüş ama bütün insanlığın ortak duygularına hitap etmişse, o da bir Müslüman Türk gibi yazan, konuşan ve bir Müslüman Türk gibi düşünen biri olarak tüm insanlığın ortak duygularına, ortak sorunlarına, ortak acılarına hitap ediyor!.. Bu insanlarla Gülen Hocaefendi'yi konuşurken, ceviz büyüklüğünde beyinleriyle Fethullah Gülen üzerine küfür romanları yazan bizim sözde muharrirlerimiz ne kadar komik geliyor insana, bir bilseniz!..”

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Kocabıyık aleyhine açtığımız ceza ve tazminat davaları zincirinin bir bölümü önceki gün sonuçlandı. Sanık Kocabıyık, ben ve Prof. Haluk Koç'tan sonra Nedim Şener'e de 5 bin olmak üzere, toplam 15 bin lira tazminat ödemeye hüküm giydi. (Böylece kendisini üçüncü kez mahkum ettirmiş oldum)

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Son mahkumiyetin ardından Nedim ve ben ortak bir karar aldık.

Kendisine parayı yatırması için şu hesap numarasını veriyoruz:

“T.C: Ziraat Bankası, Ankara Kurumsal Şubesi TL Hesabı İBAN No: TR71 0001 0017 4550 3215 6205 010”

Bu hesap kime mi ait?

Bir zamanlar eşi görülmedik övgüler düzdüğü, yere göğe sığdıramadığı, son 1000 yılın en büyük Türklerinden biri olarak gördüğü, Şekspir'le kıyasladığı Fethullah Gülen'in organize ettiği hain kalkışmada şehit düşen ve yaralananan yurttaşlarımız için açılan yardım kampanyasına…

Ey Hüseyin Kocabıyık!..

Parayı bu hesaba yatırmanı istiyoruz!..