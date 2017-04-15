Kılıçdaroğlu’ndan demokrasi zaferi genelgesi!..

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dün tüm il başkanlarına bir genelge göndererek şu görüş ve uyarıları paylaştı:

“Halkımız 16 Nisan günü sandıklara giderek tarihi bir karar verecek.

Kamuoyu araştırmaları ve Türkiye'nin her bölgesinde karşılaştığımız manzara, halkımızın yüksek irfanıyla ‘Hayır' diyerek, bir kez daha özgürlüklerden, parlamenter rejimden ve demokrasiden yana güçlü bir tavır ortaya koyacağını göstermektedir.

Bu kapsamda;

Halkımızın iradesini yönlendirmek amacıyla yapılabilecek herhangi

bir provokasyona imkan

vermemek için halkoylamasına

kadar il ve ilçelerimizde

toplu yürüyüş gibi bir etkinlik

yapılmamalıdır.”

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Kılıçdaroğlu ayrıca şu uyarılarda bulundu:

“1- Parti yöneticilerimiz, fedakar örgüt üyelerimiz ve sandık görevlilerimiz sonuçlar kesinleşene kadar görev yerlerinden ayrılmamalıdır.

2- Parti üyelerimiz, kesinleşen sonuçlarla halkımızın “Hayır” kararı belli olduktan sonra da parti geleneklerimize uygun vakur duruşlarını büyük bir ciddiyetle sürdürmeli, her türlü provokasyona karşı sükunet korunmalıdır.

3- “Evet” tercihini kurumsal olarak ifade eden partilerin il, ilçe binaları önünden araç konvoylarıyla geçmek, korna çalmak, yakınında kutlama yapmak gibi davranışlardan uzak durulmalıdır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin halkımızın tamamını kucaklayan bütünleştirici tavrına uygun hareket edilmelidir.

4- “Hayır” kararı ile kazanan hiçbir parti veya şahıs değildir. Kazanacak olan “Evet” diyeniyle, “Hayır” diyeniyle 80 milyon vatandaşımız, bütün Türkiye'dir. Her zaman “Önce Türkiye” diyen Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün üyeleri bu anlayış ile davranacaktır.

16 Nisan kutuplaşma yerine kucaklaşmayı, ötekileştirme yerine helalleşmeyi, ayrışma yerine birleşmeyi seçen Türkiye'nin ilk günü olacaktır.

16 Nisan'da taçlanacak olan demokrasi zaferi için cefakarca çalışan bütün örgüt üyelerimizin bu hususlara azami özen göstereceği inancıyla, ilinizde yürütmekte olduğunuz çalışmalarda yüksek başarılar diliyorum.”

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Özetlersek,

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katılımın yüksek olması halinde sandıktan “Hayır” çıkacağına inanıyor.

Parti üyelerini taşkınlıklar ve provokasyonlar konusunda uyardıktan sonra, 16 Nisan'ın halkımızın yeniden kucaklaşıp birleşeceği bir helalleşme günü olmasını diliyor.

Demokrasi ve Cumhuriyet'e gönül veren bir yurttaş olarak bu dileklere tüm kalbimle katılıyor ve haydi “Hayır”lısı diyorum…