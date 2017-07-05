Mehmetçik niçin gıda terörünün hedefi oluyor?..

İstihbarat servisimize yapılan ihbar, o güne kadar gıda terörünün en ürkütücü örnekleriyle karşılaşmaya alışmış ekibimizi şaşkınlığa uğratmıştı.

Ama telefon hattının diğer ucundaki ses ısrarcıydı.

İddiasına göre; zeytin üreticiliğiyle ünlü bir yöremizde gözünü para hırsı bürümüş bazı kişiler, zeytinlerin doğal yoldan kararmasını beklemek yerine, yüzde yüz kanserojen tekstil boyalarıyla siyahlandırıyor, hatta ürün olgunlaştırma havuzlarına zehirle eşdeğer paslı demirleri atmaktan bile çekinmiyorlardı.

Muhbirden gıda terörünün yıllardır sürüp gittiği üretim yerlerini tek tek, isim isim aldıktan sonra, çekim ekibimizi yöreye gönderdik.

* * *

Gördükleri karşısında dehşete kapılan arkadaşlarımız ulu orta yapılan gıda terörünün tüm aşamalarını görüntüleyip kaydettiler.

Sarsıcı gerçekleri dört dörtlük belgeleme işlemi tamamlanınca, gıda denetimlerinden sorumlu kurum olan İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü'nü aradım.

Müdüre görev alanına giren yörede üretimlerle ilgili ciddi gıda terörü ihbarlarının olduğunu söyleyip, kamera eşliğinde bir denetim yapılması gerektiğini belirttim.

Hiç unutmuyorum bu konuşmayı bir cuma günü öğleden sonra yapmış ve pazartesi sabahı buluşmak üzere sözleşmiştik.

* * *

O sabahki randevumuza gidince bir de ne görelim?

Elimizde gizli kamera görüntüleri olduğunu bilmeyen müdür yememiş, içmemiş, halkı zehirleyenleri tespit edip cezalandırılmalarını sağlayacak gerçekçi bir denetim yapmak yerine, tekstil boyası ya da paslı demir kullanılan işletmeleri uyararak, teftiş alarmına geçirmiş!..

İşyeri sahipleri de berbat durumdaki işletmeleri “bal dök de yala” denilebilecek kadar temiz hale getirmişler.

Bazıları abartıyı traktör sürücülerine bile bone takmaya ve eldivenle kullandırmaya kadar vardırmışlar!.. (Meraklı okurlarımız bu tiraji komik görüntüleri YouTube'dan seyredebilirler)

* * *

Tahmin edeceğiniz gibi bu görüntüleri gizli kamera çekimleriyle birleştirip yayınlayınca, kızılca kıyamet koptu.

Kamuoyu tepkisi üzerine ilgililer, halkı gıda teröründen koruyacak önlemleri almak yerine, bundan böyle gizli kamera ile çekim yapılmasını ve televizyon kameraları eşliğinde denetime gidilmesini yasakladılar!..

Böylece gerçeklerin halktan gizlenmesini sağladılar!

Ha bir de göstermelik bir operasyonla bazı yetkilileri görevden aldılar…

* * *

Ama şu ibret verici gelişmeye bakın ki, FETÖ'cü hainlerin 15 Temmuz'daki darbe girişimi sırasında İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü olan Hasan Çebi, FETÖ'cü olduğu iddiasıyla önce açığa alındı, sonra da tutuklandı.

“Peki burası hangi ilimiz” diye sorduğunuzu duyar gibiyim.

Hemen belirteyim; o ilimiz Manisa…

Demem o ki, denetim yerine göstermelik teftişlerin yapıldığı ve gıda kontrollerinin yakın tarihe kadar FETÖ'cü müdürler eliyle gerçekleştiği Manisa'da, maalesef askerlerimiz de zehirlenir, halkımız da gıda terörünün hedefi olur.

Zihniyeti bildiğim için ben artık bu haberlere hiç şaşırmıyorum!..