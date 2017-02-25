Peterin peteri var!..

Yandaş mısın?

O halde her türlü silahı alabilirsin!

Havalı tabanca ve tüfekleri sosyal medya hesabında profil fotoğrafı yaparak havanı atabilirsin!

Korkmana hiç gerek yok, patlayıcı resmi bile kullanabilirsin!..

* * *

Muhalif birine fena halde gıcık mısın?

Onu tanımaya, araştırıp soruşturmaya gerek görmeden hemen vatan haini ilân edebilirsin!

Yetmedi mi?

Hakaretler savurup iftiralar yağdırabilirsin!

Güneş yüzü görmemiş küfürler gönderebilirsin!

Bağımsızlığını, Türk ad ve soyadını, hatta özgürce aldığın nefesi borçlu olduğun Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e bile sallayabilirsin!..

* * *

Bağımsızlığından aldığı güçle her dönem dik duran büyük mizah ustası hoşuna gitmeyen lâflar mı etti?

Örneğin Osmanlı adını kullanarak köşeyi dönenleri mi eleştirdi?

Bidonu benzinle doldurup, onun sanat merkezini ateşe verebilirsin!

Yaktığın merkezin bir Osmanlı köşkü olduğunu, içerisinde Osmanlı büyüklerinin büstlerinin bulunduğunu bilmeden, sosyal medya hesabında “Osmanlı'ya saygısızlığın cezalandırıldığını” yazabilirsin!..

* * *

Bunları ve dahasını yaparken korkmana hiç gerek yok!

Madem yandaşsın, o halde iktidar gücü ve baskısıyla korunmaya hak kazanmışsın!

Kamuoyu tepkisiyle tutuklansan bile üzülme, nasıl olsa 3 gün sonra serbest kalma ayrıcalığına sahip olmuşsun!..

* * *

Peki muhalif misin?

Baştan söyleyeyim kardeş, sen yanmışın!

Örneğin gazeteciysen, yazar-çizersen iktidarı hukuk dilinde “sert eleştiri” olarak tanımlanan yasal bir üslupla eleştirmişsen, zindana atılmayı göze almalısın!

Diyelim sosyal medyayı kullanıyorsun ve iktidarın icraatını beğenmiyorsun!

Görüşlerini demokratik hakların doğrultusunda Twitter'da paylaşıyorsun!

Bu demektir ki çizmeyi aşıyorsun ve tutuklanmayı hak ediyorsun!

Ya da anayasa oylamasında “Hayır” diyeceğini topluma açık yerlerde dile getiriyorsun!

İnan çok büyük suç işliyorsun!..

* * *

Hatırlatayım eğer yandaş bir yurttaşsan, yeryüzü cennetinde yaşıyorsun.

Ama…

Evet ama muhalefet yapıyorsan, bu demektir ki cendereye girmeyi göze alıyorsun!

Müjdat Gezen Sanat Merkezi kundakçısının muhteşem Türkçe'siyle (!) ifade ettiği gibi peter (beter) olmayı hak ediyorsun!

Çünkü “hayırlı” yarınlara giden yolun Cumhuriyet'in kuruluş felsefesine ve demokrasiye sıkı sıkıya bağlı kalmaktan geçtiğine yürekten inanıyorsun…