Yaşasın “Hayırlı” Cumhuriyet!..

Gazetemize başarılı röportajlar yapan Nil Soysal arkadaşımıza konuşan MHP'li muhaliflerden Sinan Oğan çok vahim iddialarda bulundu.

AKP'nin normalde fırıncı, berber ya da bakkal olan sivil yurttaşlarımızı zaman zaman kamplara alıp silahlı eğitim verdiğini söyleyen Oğan, bu yolla paramiliter bir yapı oluşturulduğunu öne sürdü.

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Kamuoyu bu iddiayı konuşurken, ürkütücü haber Manisa'dan geldi.

Soma Belediyesi'ne ait düğün salonunda düzenlenen referandum konulu konferansta AKP'lilere hitap eden Manisa İl Başkan Yardımcısı Ozan Erdem “Bu referandum oylamasında başarısız olursak, iç savaşa hazırlanın” dedi!

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Tüyler ürperten bu konuşma kamuoyunda büyük tepki yarattı.

Çünkü tarafsız hukukçulara göre; AKP yöneticisinin sözleri, Türk Ceza Kanunu'nun 216. Maddesi'nde “Halkın bir kesimini, diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa alenen tahrik” şeklinde tanımlanan suç kapsamına giriyordu.

Bu yorumlar üzerine gözler sosyal medyada iktidarı sert biçimde eleştirenleri hemen gözaltına aldırıp tutuklattıran savcılara çevrildi!

Tepkilerin büyümesi üzerine Akhisar Cumhuriyet Başsavcısı Nadir Yağcı, iç savaş çığırtkanlığı yapan kişi hakkında inceleme başlatıldığını açıkladı.

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Sevgili okurlarım,

“Referandumda istediğimiz sonucu alamazsak, iç savaş çıkar” diyen AKP'li Erdem'in ürkütücü sözleri, Sinan Oğan'ın “Halka silahlı eğitim veriliyor, paramiliter bir güç oluşturuluyor” iddiasını daha da önemli kılıyor.

Zira çok sağlam kaynaklardan aldığım bilgiler Oğan'ı doğruluyor.

Haber kaynaklarıma göre Türkiye, tıpkı sağ- sol çatışmasının sokakları kan gölüne çevirdiği 70'li yıllarda olduğu gibi, hatta onu bile geçen bir hızla silahlanıyor!..

Sınırlarımızın yolgeçen hanına dönmesi nedeniyle, ülkemize her türlü silahın sokulduğu öne sürülüyor!..

Aynı kaynaklar, ekonomide durgunluğun had safhaya ulaştığı günümüzde en büyük

parayı silah ve insan kaçakçılarının kazandığını iddia ediyor!..

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Bu tablo ister istemez akla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dış güçleri kastederek “Ülkemizin bekası söz konusu. Türkiye ikinci Kurtuluş Savaşı'nı veriyor” deyişini getiriyor.

Ardından da şu soruyu:

“Türk Milleti Kurtuluş Savaşı'nı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının çevresinde kenetlenip, yekvücut olarak kazanmıştı. O halde yeniden birlik içinde olmamız gereken şu kritik süreçte, halkın bir kesimini diğer kesimine düşman etmeye çalışan iç savaş çığırtkanları kime hizmet ediyor?..”

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“HAYIR”cılara gelince…

Yıllardır fena halde ayrıştırılıp

kutuplaştırıldık. Biriken bu gerilimi referandum sürecinde çatışmaya dönüştürmeyi ve kontrollü bir kaos ortamında sandıktan “EVET”i çıkarmayı planlayanların tuzağına asla düşmemeliyiz!..

Hatta bizi birbirimize hasım hale getirmeye uğraşanlara inat, bu süreci yeniden bir arada ve kardeşçe yaşama inancını pekiştirecek bir fırsata dönüştürmeliyiz.

Zira başka Türkiye yok!

O halde yaşasın “Hayırlı Cumhuriyet”, yaşasın “Hayırlı Demokrasi!..”