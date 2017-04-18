Bu referandumu reddediyorum!..

Her şey gözlerimizin önünde, göstere göstere gerçekleştirildi!..

Bu ülkenin Cumhurbaşkanı sıfatına sahip muhteremin daha oylar sayılırken, sonuçlar üzerinde büyük tartışmalar yaşanırken, balkon konuşmasında taraftarlarına söyledikleri zaten nasıl bir tezgahla karşı karşı karşıya olduğumuzu açık ve net bir şekilde gösteriyordu:

-Şimdi bazı televizyonlarda falan aç tavuk kendini buğday ambarında sanırmış ya, bu neticeyi küçümsemeye gayret edenler var. Boşuna uğraşmayın. Atı alan Üsküdar'ı geçti!..

Atı alıp geçtiğini iddia ettiği Üsküdar'da İstanbul ortalamasının da üzerinde, yüzde 53.31 “Hayır” oyu çıktı!.. Ankara, İstanbul, İzmir, Adana, Antalya, Mersin, Diyarbakır, Edirne, Aydın, Tekirdağ gibi büyük kentlerde “Evet” oyları geride kaldı!.. Buna rağmen “Evet” kazandı öyle mi?.

-Siz bu palavrayı benim külahıma anlatın!..

Yüksek Seçim Kurulu oy sayma işlemi henüz başlamışken kendini adeta feshederek, anayasa suçu işleyerek, seçim kanununu hiçe sayarak, hem de bir AKP başvurusuyla mühürsüz oy pusulalarının geçerli olduğunu açıkladı… 2.5 milyon oy bir anda şaibeli hale geldi. Anadolu Ajansı sürekli manipülasyon yaptı. Ülke genelinde binlerce tutanak tutuldu. Birçok ilçede kurulan sandıkların tamamında AKP'li üyelerin görevlendirildiği ortaya çıktı. Sahtekarların nasıl mükerrer oy kullandığını gösteren yüzlerce video servis edildi. Sonra da “Evet” kazandı öyle mi?..

-Hadi oradan!..

Adres İnsan Hakları Mahkemesi!..

Şimdi CHP'ye büyük iş düşüyor…

Önceki gece zaten büyük oy hırsızlığına karşı sandıkların yüzde 60'ına itiraz edildi. HDP'de, sandıkların üçte ikisine itiraz edeceğini açıkladı. Ancak böyle bir YSK ile sonuç almanın neredeyse olanaksız olduğu ortada…

Anayasa Mahkemesi derseniz, “benim işim değil, YSK kararlarına itiraz edilemez” deyip işin içinden çıkacaktır. CHP hiç vakit kaybetmeden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmalıdır. Yalnızca YSK'nın almış olduğu yasa tanımayan karar bile referandumun iptali için yeterli olacaktır!.. Bu güzelim ülkenin 200 yıllık demokrasi geçmişinin böylesine bir kumpasla yok edilmesine göz yumulamaz!..

Ancak tebrik etmek lazım yaklaşık 15 yıl içinde toplumu vahşice bölmeyi, birbirine adeta düşman etmeyi gayet güzel becerdiler.

Ancak bu sonuçla bu ülkeyi yönetmeyi, kafalarındaki rejimi yürürlüğe koymayı düşünüyorlarsa çok yanılıyorlar… Toplumun gayrı safi Milli Hasılasının yüzde 66'sını üreten, iş gücünün nitelikli kesimini, beyin gücünün ezici çoğunluğunu oluşturan milyonlar Cumhuriyetin yıkılmasına, Orta Çağ karanlığına hapsolmaya da HAYIR diyecektir!..

O geceyi yaşadıktan, o sonuçları gördükten sonra seçimden bir gün önce yazdığım “Kindarlar içini döküyor” başlıklı makalede söylediklerimi tekrarlamak istiyorum… Öncelikle insan zekasıyla alay eden bu referandumu bir Türkiye Cumhuriyeti yurttaşı olarak reddediyorum!.. Ve büyük bir içtenlikle haykırıyorum:

-Böylesine yiğit, böylesine Cumhuriyetçi ve yurtsever bir kitlenin ferdi olduğum için şeref duyuyorum!..