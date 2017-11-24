İntihara yatanlar ülkesi!..

Küçücük bir çocuktum, Ankara'da yatılı okulda okuyordum…

Bir gün, okulun hemen yanındaki apartmandan gelen çığlıklar üzerine pencereye üşüştüğümüzü anımsıyorum… Ağlaşmalar, feryatlar arasında polis ve ambulans gelmiş, bir süre sonra da üzeri beyaz örtüyle kapatılmış bir sedye çıkarılmıştı apartmandan, ardında gözyaşları içinde bir yaşlı kadın, gencecik bir kız bir de heykel misali yaşlı bir adam vardı… Polis, iki kadının, kendilerini parçalarcasına sedyeye ulaşmasına mani olmaya çalışıyordu… bu görüntüler hepimizin hafızasına çakılmış kalmıştı…

Ertesi gün öğrendik; apartmandaki ailelerden birinin üniversiteye hazırlanan oğlu intihar etmişti!.. İntihar sözcüğünden bile haberi olmayan bizler önce hiçbir şey anlamamıştık, ancak kısa sürede öğrenecektik:

-İntihar, ölüm demekti!..

Ölüme çok uzak olan çocuklar arasında “intihar” sürekli konuşulan bir konu haline gelmişti artık; “acaba niçin ölümü seçmişti?”, “baba dayağı mıydı? “aşk acısı mıydı yoksa?” Bu sonuncusunu büyük sınıflardan öğrenmiştik, ancak “aşk acısının” ne olduğunu çözmemiz de bir hayli zamanımızı almıştı!..

-Bu trajik intihar hiç aklımdan çıkmadı…

Sonraları, özellikle gazeteciliğe başladıktan sonra “intihar” mevzusuyla pek çok kez yüz yüze geldim; köprüden atlayanlar, yüksek apartmanlardan boşluğa savrulanlar, avuçla ilaç içenler, cinnet geçirip silaha davrananlar, havagazı ya da egzoz gazına sığınanlar, birkaç metrelik urganla yaşamına son verenler…

-Yine de ülke geneline bakıldığında intihar çok tercih edilen bir ölüm şekli değildi…

İntihar salgını!..

İntihar denilince akla ilk İsveç, Norveç gibi ülkeler gelirdi!..

Dünyanın bu en zengin ülkelerindeki sayısı bol intihar vakalarına çok şaşırır, bir türlü nedenini anlayamazdık. Sorup, soruşturduğumuzda karşımıza “can sıkıntısı”, “havanın kışın sürekli karanlık, yazın sürekli aydınlık” olması gibi gerekçeler çıkar, yine de anlayamazdık…

İlerleyen yıllarda bu “ölüm virüsü” Türkiye'ye de sıçradı. Yıllarca Batman'da ve Güneydoğu'da büyük baskı altındaki genç kızların intiharları medyanın gündemine oturdu… Ardından “Büyük şehir intiharları” ilk sıraya tırmandı…

-Son yıllarda ise cinnet tüm ülkeyi kucakladı!..

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Türkiye'nin içine yuvarlandığı “intihar çukurunu” son derece çarpıcı ve dehşet verici rakamlarla açıkladı… Son 5 yılda kaç kişinin intihar girişiminde bulunduğunu biliyor musunuz?

-Tam 60 bin 850 kişi!..

Orta büyüklükte bir ilçenin, bir kentteki semtin ya da onlarca köyün nüfusuna eş, korkunç bir rakam!.. Peki bu girişimlerden kaç tanesi başarılı olmuş, ölümle sonuçlanmıştı dersiniz?

-16 bin 28 kişi!..

Akıl almaz değil mi?.. Bence değil!.. Bu trajik sonuç, toplumun neredeyse yarısının açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşadığı, genç işsiz oranının tavan yaptığı, orta sınıf diye bir katmanın kalmadığı, umutsuzluğun geleceği kararttığı, ayrımcılığın, ötekileştirmenin normalleştiği, cehaletin, adam kayırmacılığın, rüşvetin, yolsuzluğun gündelik olay halini aldığı bir ülkede ne yazık ki sıradanlaşan bir olgu!..

-Üstelik yalnızca bu da değil!..

Psikolojisi yerlerde sürünen bir toplum!..

Biliyor musunuz, bu ülkede milyonlarca madde bağımlısı var!..

Ben söylemiyorum, araştırmalar, kapı gibi raporlar söylüyor… Örneğin, madde bağımlılığı nedeniyle bu milyonlarca insanımızdan 265 bin 384'ünün tedavi altına alındığını söylesem ne dersiniz?!.

Üstelik bu aysbergin yalnızca görünen yüzü!.. 2016 yılında psikolojik rahatsızlıklar nedeniyle sağlık kuruluşlarına başvuran insan sayısını tahmin dahi edemezsiniz:

-Tamı tamına 12 milyon 141 bin 255!..

Diğer bir deyişle; Toplam nüfusun yedide birinden daha fazla!.. Oldu olacak son 4,5 yılda kaç kutu antidepresan yani yatıştırıcı ilaç kullanıldığını da paylaşayım:

-224 milyon 764 bin 22 kutu!..

Bir zamanlar, yani böylesine kaygılara, korkulara kapılmadığımız eski günlerde “Deli doktoru” diye alay ettiğimiz psikiyatrist ve psikologların kapısını kaç milyon kişi aşındırıyor, onu da varın siz hesap edin!.. Şarkısı bile var:

-Oynatmaya az kaldı, doktorum nerde!..

Koca bir toplumu antidepresan ya da her türden madde bağımlısı haline getiren, intihar vakalarının patlamasına neden olan “o kafa” ne kadar övünse yeridir yani!..