Milyonların adalet ve özgürlük buluşması!..

Aslına bakarsanız çok komikler…

Öyle şeyler söylüyor, öyle akıl almaz açıklamalar yapıyorlar ki, sosyal medyada bir anda zirveye oturuveriyorlar… Alın mesela Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'i; İstanbul Maltepe'deki mahşeri kalabalığı görmesine, orada ne kadar insan bulunduğunu bilmesine rağmen kendini tutamadı, milleti kahkahaya boğan bir rakam attı ortaya:

-82 bin!..

Sonuçta Melih Gökçek'tir, her zaman insanları güldürecek bir şeyler bulur dedik, ancak İstanbul Valiliği'nin gece yarısı yaptığı açıklama Gökçek'inkinin üzerine tüy dikti:

-Miting alanının yüzölçümü dikkate alınarak yapılan inceleme ve ölçümleme sonucunda; katılımcı sayısının yaklaşık 175 bin kişi olduğu sonucuna varılmıştır…

O da yaklaşık olarak!.. Ben sabahın erken saatlerinden itibaren TV yayını için oradaydım; o devasa alanın saatler içinde nasıl tıklım tıklım dolduğunun en yakın tanıklarından biriyim. Ayrıca, o dev alanın dışında, sahil yolunun Bostancı'dan Kartal'a kadar hınca hınç dolu olduğunun da tanığıyım…

Bitmedi; İstanbul'un çeşitli yerlerinden Maltepe'ye ulaşamayan yığınların kendi mitinglerini düzenlediğini, kendi şenliklerini yaptığını da haberlerden, internet haber sitelerinden, sosyal medyadan fotoğraflarıyla, video görüntüleriyle izleyebilirsiniz… O zaman büyük buluşmanın yalnızca Maltepe'deki miting alanıyla sınırlı olmadığını, milyonlarca katılımcı olduğunu da görürsünüz…

Haa, yanılıp da yanaşma medyaya bakarsanız; böyle bir mitingin varlığından bile haberdar olamayabilirsiniz!.. Ancak o kadar gazetecilikten uzaktırlar ki, mitingi gözlerden saklamaya çalışırken, miting karşıtı çevrelerin karalamalarına yer vererek “hilkat garibesi” haberciliğin en nadide örneklerini sergilemekten de geri durmazlar!..

-Yanaşma olmanın en acıklı yanlarından biri de budur, ne yazık ki!..

Cumhurbaşkanı tanıktır!..



Aslına bakarsanız bu kadar tartışmaya da hiç gerek yoktu…

Cumhurbaşkanı, iki yıl önce 1 Mayıs 2015 Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla sarayda değişik sektörlerden işçilerle bir araya geldiğinde o alanın kaç kişi aldığını söylemişti!.. Bakın ne demişti taa o zaman:

-Eskiden böyle büyük alanlar yoktu. Ama şimdi Yenikapı var, bir buçuk milyon insanı alabiliyor. Bir Maltepe var, iki milyon insanı alabiliyor. Eğer kendine güveniyorsan, git o meydanlarda yap!..

Gördüğünüz üzere Cumhurbaşkanı gayet açık ve de seçik izah etmiş, o alanın 2 milyon kişi aldığını anlatmıştı. CHP de gitti yaptı mitingini o alanda!

Pazar günü orada iğne atsanız yere düşmezdi… Melih Bey'i zaten saymıyorum bile ama İstanbul Valiliği'nin bu yerlerde sürünen açıklamasının CHP tarafından “unutulmayacak

yalan” etiketiyle kamuoyuna ilan edilmesi gerektiğini düşünüyorum!..

-İlan etsin ki

kraldan çok kralcılar kuşaklar boyu hatırlansın!..



Adaletin ve Özgürlüğün Miladı!..

Daha yürüyüşün başladığı sıralarda yazmıştım:

-Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak!..

Dün baktım gazetem KORKUSUZ aynı başlığı atmıştı… En doğrusunu yapmıştı çünkü dünkü dev buluşma bir mitingden çok daha fazlasını kapsıyordu!.. İnsanların gözlerinin içi gülüyordu bir defa… Gençler, kadınlar, yaşlılar el ele kol kola aynı sloganı haykırıyordu:

-Hak, hukuk adalet!

Milyonlarca insanın, 25 günlük bir yürüyüşün ardından her türlü tehdide, hakarete karşın kendiliğinden o alana koşması adalete,

özgürlüğe ne kadar hasret kaldıklarının en önemli göstergesiydi… O temmuz sıcağında o insanların o alanda saatlerce şarkılar söyleyip halay çekmesi, sloganlar haykırması ise bir başka yaşamsal işaret veriyordu:

-15 yıllık fetret devrinden kurtulma özlemi!..

CHP, liderinin o müthiş yürüyüşü ile büyük bir meşale yaktı…

İnsanların, üzerlerindeki ölü toprağını atmasını, korku ikliminden sıyrılmasını sağladı…

CHP bu “yürüyüşü” bu eli öpülesi milyonlarla birlikte sürdürdüğü takdirde Türkiye, içine düştüğü “kabile devleti” utancından kurtulacak, Ortaçağ karanlığını tasfiye edecek, adalet, özgürlük, demokrasi yolunda kaldığı yerden devam edecektir…

-Türkiye bunu başarabilecek özverili, yurtsever insanların ülkesidir!..