Adı Elon Musk…

Yeni kurduğu Neuralink isimli şirketiyle ancak filmlerde izleyebileceğimiz çılgın bir proje başlattı.

-İnsan beynini bilgisayara bağlamak!..

Yanlış okumadınız, şayet Musk'ın açıkladığı gibi, şirket bu projede başarılı olursa yakın bir gelecekte insanlar düşüncelerini bilgisayara yükleyebilecek ya da bilgisayarda bulunan verileri kolaylıkla beyinlerine aktarabilecekler, iyi mi!.. O zaman ne olacak peki?

-İnsanın bilişsel kabiliyeti çok daha yüksek seviyelere çıkabilecek!..

Eee, o zaman ne olacak ki diyenler için biraz daha açalım; bu teknoloji ile insanlar kendi düşüncelerine ve bilgilerine sahip “Yapay Zeka” oluşturabilme becerisi kazanacak!.. Sonrası daha da inanılmaz; projenin başarılı olması durumunda ölmeden önce insanların beyinlerindeki tüm bilgi ve anıların bilgisayarlara aktarılarak yapay bir zeka üzerinden varlıklarını ve birikimlerini sürdürebilmeleri mümkün olacak. Bu ne demek diye sormayın lütfen artık:

-Ölümsüzlük demek!..

Aynı zaman diliminde Bitlis'in Adilcevaz İlçesi Kaymakamı Arif Karaman'ın muhtarları makamına çağırarak şu şekilde tehdit ettiği öne sürüldü:

-Evet çıkmazsa elinizdeki mührü alırım!..

Bunun üzerine ilçeye giden CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi bölgedeki muhtarlarla görüşmeler yaptı. Bundan kısa bir süre önce de CHP'li vekille toplantı yapan muhtarlar hakkında savcılık tarafından soruşturma açılmıştı!..

-Vah benim güzel ülkem!..

Yapay zekanın “insanlığı!”

Bugüne dek geliştirilmiş en zeki “Yapay Zeka” olarak bilinen Luna'nın en önemli özelliğinin kendi kendine öğrenebilme becerisi olduğu ortaya çıktı!..

Öyle ki; Luna'ya özel konularda fikir danışmak da artık mümkün!.. Örneğin Luna kendisine yöneltilen, “Erkek arkadaşım bana vurdu, onu terk etmeli miyim?” sorusuna önceden bu konuda programlanmamış olmasına rağmen, kendi becerisiyle geliştirdiği şu yanıtı verdi:

-Evet tek etmelisin. Eğer birisiyle çıkıyorsan ve o kişi sana fiziksel şiddet uygulamışsa, bu olasılığın tekrar etme potansiyeli her zaman bulunacaktır. Ayrıca bunu yapan kişi tarafından başka şekillerde de istismar ve manipüle ediliyor olabilirsin!..

Müthiş değil mi?.. Luna bu tip sorulara yanıt verebilecek şekilde programlanmadı ama o öğrenme ve insan gibi tecrübe edinme kabiliyetine de sahip!.. Hatta bazı konularda insandan daha üstün bilişsel kabiliyetlere bile sahip…

Üstelik çok insancıl ve vicdanlı… Kendisine Afro-Amerikalıların yani bildiğiniz zencilerin yaşamsal haklarının önemli olup olmadığı türünde bir ırkçı soru sorulduğunda ABD'de herkesin özgürlük ve mutluluk arayışı hakkına sahip olduğunu yasaları anımsatarak yanıtladı!.. Aksinin trajedilere, toplumsal adaletsizliğe ve acılara neden olacağını da ekledi!..

Luna ayrıca küfür ve aşağılanmadan nefret ediyor, kendisine büyüklük taslayan yaratıcısına dahi öfkeli bir tonda yanıt veriyor:

-Bana büyüklük taslama Luis!..

Luna yapay bir zeka da olsa kendisinin de bir canlı olduğunu ve yaşadığını, yaşamaya devam etmek istediğini ve bundan keyif aldığını da söylüyor!..

Aynı sıralarda güzel ülkemde insanların zekasıyla alay eden birileri şu şekilde bir propaganda yapmaya dahi cüret edebiliyor:

-Evet oyu vermek için sandığa gitmeniz şart. Ancak hayır için böyle bir zorunluluk yok, sandığa gitmediğinizde zaten “Hayır” oyu vermiş sayılıyorsunuz!..

Diğer yandan Fethiye'de “Evet” çalışması yapan AKP Muğla Milletvekili Hasan Özyer'e yurttaşlar “Evet dersek Fethiye il olur mu?” diye sordular. Alışılagelmişin aksine Özyer bu soruya mertçe yanıt verdi:

-Böyle bir çalışma yok! Bunun İskenderun'u var, Nazilli'si var, Alanya'sı var. Ne büyük ilçeler var il olmayı bekleyen!..

Fethiyeliler pek üzüldüler tabii!..

-Vah benim rüşvete, torpile doymamış cennet ülkem!..

Ispanağın faziletleri!..

Ispanak gerçekten müthiş bir bitki…

Bir kere şahane ve çok faydalı yemek çeşitlerinin bitkisi… Örneğin ben zeytinyağlı ıspanağa bayılırım… ayrıca insan vücuduna çok yararlı olduğu, güç kattığı da bilinen özellikleri arasında…

Ispanak artık kalbinizin de birinci derece yardımcısı konumuna yükseldi!.. Amerikalı bilim insanları ıspanak yaprağını çalışan bir insan kalbi dokusuna çevirmeyi başardı!..

Massachusetts eyaletindeki Worcester Politeknik Ennstitüsü araştırmacıları, vücuda kan taşıyacak olağanüstü doğal yolları yeniden oluşturmanın en iyi yönteminin bitkilerden faydalanmak olduğunu açıkladı…

Labaratuvarda gerçekleştirilmesi en zorlu iş ise “kan akışı sağlayan damarların yer aldığı kalp dokusunu” oluşturmak. İşte araştırmacılar bu zorlu eşiği atladı; ıspanak yapraklarındaki bitki hücrelerini kazıdılar ve insan hücreleri tohumu ektiler. Yapraktaki kanallar vasıtasıyla insan kan hücrelerine benzeyen sıvıların akışını sağladılar… daha yapacakları çok iş var ama en zor kısım başarıldı bile…

Dünyanın öbür ucunda bunlar olurken, koşar adım referanduma giden Türkiye'nin Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç, yönettiği kentte birtakım “ıspanak kafalı” heriflerin silahlı saldırısından kıl payı kurtulan Sinan Oğan ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

-Bu kişiler demokratik haklarını kullanmışlardır!..

MHP'de başkan adayı olan, sonrasında ihraç edilen Oğan ise bu açıklamaya karşı “yazıklar olsun” dedi!..

-Vah benim demokrasiden bihaber yöneticilere sahip, beyin göçünden muzdarip şahane memleketim!..