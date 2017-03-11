Aboubakar attı Yorgo baktı

Sevgili okuyucularım, yazıma Atina'dan bize büyük coşku sunan Beşiktaşımızla girmek istiyorum.

Avrupa arenasının ve Türkiye Süper Ligi'nin başarılı takımı Beşiktaş, perşembe akşamı TRT 1'de yayınlanan Olympiakos- Beşiktaş müsabakasının çeyrek finale çıkma mücadelesinin ilk ayağında müthiş bir oyun sergiledi. Takım, Atina'dan çok avantajlı bir skorla, 1-1'le dönüyor. 16 Mart'ta dünyanın en iyi stadı seçilen Vodafone Arena'da yapılacak rövanş maçında inşallah ilk sekize girmenin sevincini yaşayacağız. Perşembe akşamki maçı Yunanistan'daki Cosmote TV verdi. Yunanistan'ın en iyi takımı olarak bilinen Olympiakos seyircisi maçtan günlerce evvel bu karşılaşmaya hazırlandılar. Kafe ve sokaklara bu maçla ilgili bayraklar asıldı. Beşiktaşımız 1-0 sıfır yenik duruma düşmesine rağmen oyundan kopmadı ve özellikle ikinci yarı muhteşem bir futbol oynayarak Aboubakar'ın enfes golüyle beraberliği yakaladı. Böylece İstanbul'daki rövanş maçı için de büyük bir avantaj sağladı. Yunan spiker Yorgo Thanailakis adeta Kamerunlu Aboubakar'ın attığı gole baka kaldı. Hakikaten şapka çıkarılacak bir goldü. Avrupa'da büyük bir şekilde kanatlarını açan Kartal finale doğru uçuyor. Bizi de mutlu edip umutlandırıyor.

‘En İyi'ler ödüllendirildi

Rotamızı şimdi de Ortaköy Princess Otel'de gerçekleşen Moonlife Dergisi'nin ödül törenine çeviriyoruz. Hakan Altun, Hande Yener, Oktay Kaynarca gibi ünlü sanatçı ve oyuncuların ödül aldığı gecede NTV de birçok ödülle taçlandırıldı. Gecede yılların televizyon programcısı Oğuz Haksever, onur ödülüne layık görülürken Berfu Güven NTV'de yaptığı ‘Arka Koltuk' programıyla ‘En İyi Ekonomi Programı' seçildi. ‘En İyi Erkek Haber Spikeri' Ahmed Arpat, ‘En İyi Gece Haberleri Sunan Ödülü' ise Buket Aydın Baykal'a gitti. Yine NTV'de uzun yıllardır sabah kuşağında yaptığı başarılı sunumlarıyla ekranların gözde spikeri olan Burcu Kaya ‘En İyi Sabah Kuşağı Program Sunucusu Ödülü'ne layık görüldü. Başarının sırrı çok çalışmaktan geçiyor. Büyük meşakkatler zamanla çığ gibi büyüyüp başarılı insanların hayatına önemli ivmeler kazandırıyor.

İlk bölüm başarısı

Geçen hafta cuma akşamı başlayan ve Star TV ekranında izleyicisiyle buluşan, ‘İstanbullu Gelin' dizisi ilk bölümünde, özellikle de AB grubunda bir hayli fazla izlendi. Özcan Deniz ve Aslı Enver'in başrollerini paylaştığı dizinin senaryosu gerçekten çok anlamlı. Özcan Deniz hakikaten bu dizide müthiş bir oyun performansı sergiliyor. Bayanların favorisi olacak olan dizinin ikinci bölümü dün akşam yayınlandı.

Sevgiyle kalın…