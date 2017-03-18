‘Babel’ istedi zafer geldi

Sevgili okuyucularım,

Perşembe akşamı saatler 21.00'i gösterirken bizler de TRT 1 ekranına kilitlendik. Programımın çekimi için Ankara'da bulunduğumdan maça gidemedim. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in talebeleri Yunanistan'ın güçlü ekibi Olympiakos karşısına sahaya bir kartal edasıyla çıktı. Daha başından itibaren maça hakim olan siyah-beyazlı takımımız ilk 25 dakika içerisinde oyuna hakim olup Yunan takımını adeta esir aldı. Sağlı sollu ataklarla başlanan maça Aboubakar'ın enfes golü, sonra da Babel'in harika vuruşuyla maçta 2-0 sonucu bulduk ve artık uçuyorduk. Bir Beşiktaşlı olarak, yıllardır Avrupa'da başarılı olmaya hasret çektiğimiz için bu ilk 25 dakika boyunca mutluluk gözyaşları akıttım. Ta ki Yunan takımı çok avantajlı bir gol bulup hemen arkasından Aboubakar'ın inanılmaz hareketiyle gelen kırmızı karta kadar… Vodafone Arena'daki taraftarlar ve biz, ekran başındaki milyonlar şoke olduk; ilk yarı işte bu duygularla bitti.

Teşekkürler Beşiktaş

Hepimiz, “On kişi kalan Kartalımızı Yunan takımının baskısına dayanamayıp da acaba bir gol daha yer miyiz?” düşüncesiyle tırnaklarımızı 74'üncü dakikaya kadar yedik. Adriano defansta devleşirken, kalecimiz Fabricio kalesinde panter gibiydi. Tüm futbolcularımız müthiş bir mücadele sergiledi. Rakip takımın tüm akınlarını kesiyor ve Quaresma ile kanat toplarını kovalıyorduk. Yaşadığımız tüm bu karışık duyguların içinde o büyük Kartal, Babel sahneye tekrar çıktı ve topa öyle bir vurdu ki tarihe geçti. Artık çok rahatlamıştık. Son dakikalarda Cenk Tosun oyuna girip dördüncü golümüzü atınca Dolmabahçe'de sirtaki yaptık. “Teşekkürler Beşiktaş, teşekkürler Şenol Güneş” deyip UEFA Avrupa'da ilk sekiz takım arasına girmenin coşkusunu yaşadık.

ReyTing yarışı sürüyor

Şimdi de rotamızı salı akşamları Star TV ekranında yayınlanan ‘Anne' dizisinde çok başarılı bir performans çizen Cansu Dere'ye çeviriyoruz. İzmir'den İstanbul'a gelen ve çok başarılı bir mankenlik kariyerine sahip olduktan sonra tüm dikkatleri üstünde toplayan Cansu Dere bu diziyle birlikte oyunculuk kariyerinin zirvesini zorluyor. Dizi her hafta çok iyi reyting alarak yoluna başarıyla devam ediyor. Dizi, geçtiğimiz salı ATV'de yayınlanan ve başrolünde Oktay Kaynarca'nın oynadığı ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin arkasından çok az bir farkla ikinci oldu. Bu reyting yarışı, sezonun başından bu yana iki dizi arasında kıyasıya devam ediyor. Star TV Haber Merkezi g

Genel Yayın Yönetmeni Nazlı Çelik ise 16 Nisan'daki referandum öncesi siyasi parti liderlerini konuk alıp önemli konuları işlemeye devam ediyor. Hakikaten Nazlı Çelik ilk günden bu yana ekranın çok çalışkan ve başarılı isimlerinin arasında yerini almış durumdadır. Sevgiyle kalın…