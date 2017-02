‘Bir Hülya Avşar Sohbeti’ bu akşam başlıyor

Sevgili okuyucularım,

‘Bir Hülya Avşar Sohbeti' bu akşam 23.30'da Star TV'de başlıyor. Hülya Avşar'la 1999-2000 yıllarında ‘Bugün Benim Doğum Günüm' adlı tiyatro oyununda görev almıştım. Hülya ile iki kişi oynuyorduk. Rol gereği şizofren bir kadını oynayan Hülya Avşar, beni yani kocasını öldürüyor ve enteresan bir psikoloji sergiliyordu.

Alkışın ismi

Oyunun sonuna kadar tiyatro sahnesinde Avşar'ın ölmüş eşini canlandırdığım için oyun performansını en yakın ben görüyordum. İnsanların “Hülya Avşar tiyatroda ne yapar?” sorularına nazire edercesine tüm oyunları kapalı gişe oynadık. İnanın oyunumuzu sergilediğimiz tiyatro kültür merkezleri ilk kez tüm oyunlar boyunca sandalye takviyesinde bulundular. Tüm tiyatro otoriteleri Hülya'nın oyun performansı karşısında şapka çıkardılar. Hülya, disiplinli, calışkan ve hümanist yapısıyla bu ülkenin gerçek büyük starıdır. Hülya Avşar alkışın ismidir. Yaptığı projelerde mesleği konusunda hep meşakkatli davranmıştır. Hülya Avşar'ın bu akşamki ilk konuğu, televizyon dünyasının bir numaralı ismi Acun Ilıcalı. Ilıcalı'nın bilinmeyen yönlerini bu akşam programda öğreneceğiz. Hülya bugüne dek pek çok majör programa imza atmış bir isimdir. İnşallah bu projesi de süper olacak. Başarılar dileyerek rotamızı ATV'de reyting rekorları kıran Müge Anlı'ya çeviriyoruz. Hafta içi her sabah yayınlanan program uzun yıllardır reyting rekorları kırıyor. Bu hafta da aynı şekilde devam etti. İlk yüz yayının hep ilk dört sırasında olan Müge, tüm bayanların en çok izlediği televizyon yüzü.

Özel çocuklara güzel proje

Yakında hayata geçecek bir diğer proje de ‘Down Şefler'. 23 hafta sürecek atölyeler sayesinde Down sendromlu gençler hem mutfak becerileri kazanacak hem de alacakları eğitimle gelecekte mutfak sektöründe iş bulma imkanı yakalayacaklar. Down sendromlu gençler, ülkemizin çok değerli şefi Özkan Acar ve ekibinin mutfak eğitimlerine katılacak. Sheraton Grand İstanbul Ataşehir Otel bu önemli projeye kapılarını açtı. Otelin genel müdürü Soner Metin işbirliği kapsamında İstanbul Down Sendromu Derneği'ni çok önemli gördüklerini ve projeyle ilgili duyduğu mutluluğun altını çizdi. Metin, engelli çocuklarımızın turizme büyük katkı sağlayacaklarını ve bu kutsal projeyi sonuna kadar otel olarak desteklediklerini belirtti. Down Sendromu Derneği'ni biz ünlülerin de muhakkak desteklemesi lazım. Bu nedenle ünlü isimlere köşemden seslenmek istiyorum. Down sendromlu çocuklar özel çocuklardır. Hep yanlarında olmamız lazım.

Büyük sevinç…

Son olarak İsrail temsilci Hapoel Beerşeba’yı 2-1'lik skorla geçen ve Avrupa'da emin adımlarla yürüyen Kartalımızı kutluyorum. Perşembe akşamı TRT 1 ekranında bizlere büyük sevinç yaşattılar.