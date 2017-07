‘Dolunay’ doludizgin başladı

Sevgili okuyucularım,

Uçankuş TV, yoluna hayli başarılı yayınlar yaparak devam ediyor. Ünlü magazinci Can Tanrıyar'ın kurduğu kanalı oğulları Anılcan ve Oğulcan Tanrıyar yönetiyor. Magazinin duayeni Can Tanrıyar'ın kurucusu olduğu ‘Pazar Keyfi Nostalji'yi geçtiğimiz perşembe akşamı izledim. 2003 yayınıydı. Ünlü sanatçı Funda Arar konuk sunucuydu. Tüm yayını soluksuz izledim. 14 yıllık program olmasına rağmen akışına ve temposuna hayran kaldım. Zaten o dönem Pazar Keyfi ekibinde kim çalıştıysa, o kişiler bugünün büyük yapımcıları veya yöneticileri oldular. Can Tanrıyar okul açması gereken bir televizyoncu. Bugünün şöhret sahibi birçok sanatçısında emeği bir hayli fazla. O günlerde birkaç dakika ‘Pazar Keyfi' veya ‘Televole'de çıkmak için dualar ederdik. Çünkü ne kadar fazla ‘Pazar Keyfi'nde çıksak o kadar iş alıp ekmeğimizi kazanırdık. İzlediğim bölümün mankenler bölümünde kendimi de gördüm. Bir tanıtımım esnasında röportajım yayınlandı. Vay vay vay! Hey gidi yıllar! Nasıl da geçmiş… Can Tanrıyar'ın imzasını taşıyan ‘Televole' ve ‘Pazar Keyfi' o yıllarda reyting rekorları kırarken, gerçekten göz önünde olan, mesleğinde başarı kaydetmiş manken ve sanatçılar kendilerini gösterip büyük ivme kazandılar. Oğulcan ve Anılcan'ı yürekten tebrik ediyorum. Babalarının büyük emek verdiği işlerini sürdürüp, iyi projeler ürettikleri için. Uçankuş TV'yi zevkle izlemeye devam ediyoruz…

AKICI SENARYO

Rotamızı Star TV'nin yeni başlayan ve pazartesi akşamları yayınlanan ‘Dolunay' dizisine çeviriyoruz. Özge Gürel ve Can Yaman'ın başrollerini paylaştığı dizi ilk bölümünde tüm kategorilerde birinci olarak büyük bir başarı elde etti. Daha ilk bölümünden dizinin senaryosunun ne kadar akıcı olduğunu gördük. Mehmet Ali Erbil'li ‘Çarkıfelek' Star TV'de yine muhteşem. Esprili hareketleri, neşeli tavrıyla güldürme sanatını konuşturan Erbil, her zaman olduğu gibi televizyoncu kimliğini ustaca gözler önüne seriyor. ‘Çarkıfelek'in reytingi süper diyebiliriz.

YILIN TRANSFERİ

Ve yılın transferi gerçekleşti… Son Avrupa Şampiyonu Portekiz Milli Takımı'nın dünyaca ünlü yıldızı ‘Pepe' Beşiktaş'la sözleşmeyi imzalayıp Kara Kartallı oldu. Siyah beyazlı renklere gönül bağlamış bizlere başkan Fikret Orman büyük mutluluk yaşattı. Bu yılki hedefi direk Avrupa olan Beşiktaş'ımıza Pepe çok yakıştı. Pepe belki 33 yaşında ama daha 3 yıl mükemmel futbol oynayacak kapasitededir. Ben faydalı transfer olarak görüyorum. Sevgi ile kalın…