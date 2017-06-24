Herkese iyi bayramlar!

Sevgili okuyucularım,

İlk olarak, bayram haftasına gireceğimiz şu gün itibarıyla seyahat edecek tüm sürücülere aşırı derecede dikkatli olmalarını tavsiye ederek yazıma başlamak istiyorum… On bir ayın sultanı mübarek ramazan günleri bereketiyle gelip geçti. Yarın bayramın ilk günü olması suretiyle “Herkes yollarda olacak” diyebiliriz. Hem tatil yapıp hem de sevdiklerinizle kucaklaşacağınız bayram günlerinde, hepinize köşemden küçük bir otoban ve köprü uyarısı yapmak istiyorum. Otobanlar, F.S.M ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bayram boyunca ücretsiz olmakla beraber, yeni yapılan ve özel şirketlerin işlettiği Osmangazi, Yavuz Sultan Selim köprüleri ve Avrasya Tüneli'nde ise ücretli geçişler bayram sürecinde de devam edecek.

Aman dikkat…

Geçtiğimiz günlerde, içerisinde Avrasya Tüneli'nden kaçak geçiş yapıp uyarı almayan sürücülerin de bulunduğu pek çok kişinin ceza olarak inanılmaz rakamlar ödediğini CNN Türk'ten öğrendik. Yeterli bakiyesi olmayan sürücüler 16.60 TL'yi her geçişte 10 kat fazla ceza ödeyerek 180 TL kadar astronomik geçişlerle karşı yakaya geçtiler. Buradaki sıkıntının ne olduğunu ise tam olarak Fox Haber Merkezi anlattı. Sürücülerin geçiş hesabında yeteri kadar bakiyeleri olmadığı için geçişten 15 gün sonraya kadar olmak suretiyle, hesaplarına para yatırmadıkları için bu cezalar ona katlandı. Şimdi diyeceksiniz ki “Peki neden öteki köprülerden geçişte hesap bakiyeler tamamlanıyor da burada sıkıntı yaşanıyor?” Hemen anlatayım… Tüm köprü ve otobanların plaka okuma sistemleri olduğu için, sürücü geçiş ihlali yaptığı zaman kendisi SMS, mail veya posta kanalıyla uyarılıyor. Avrasya Tüneli'nde plaka okuma sisteminin yetersiz kalması sebebiyle geçiş ihlali yapan sürücüler 15 gün içinde uyarılmadıkları için 18 bin TL'lere varan para cezaları adreslerine postalanıyor. Ulaştırma Bakanlığı'nın konuyla ilgili çalışmaları sürüyor.

Milas ziyareti

Televizyon dünyasında zirveye oynayan birçok dizi sezon finali yaptı. Hepsi büyük mücadeleyle yerlerini korudu. Geçtiğimiz hafta ülkemizin tarihi ilçesi Muğla'ya bağlı Milas'ı ziyaret ettim. 1868 yılında kurulan Milas Belediyesi ülkemizin en eski belediyelerinden. Tarihin birçok medeniyetine yüzyıllar boyunca ev sahipliği yapmış olan Milas'ın en önemli özelliklerinden bir tanesi de çiçeğe ve bitkiye verilen önem. Çevresinde, Ören, Türkevleri, Çökertme, Mazı, Boğaziçi, Güllük, İasos, Kazıklı ve Bozbük gibi denize kıyısı bulunan ve Bafa Gölü'ne sahili olan 144 km² lik bir hizmet alanına sahip ilçede, parklar, bahçeler ve aynı zamanda ilçedeki peyzajdan sorumlu müdürü Mustafa Çoban 15 bin metrekare alana kurulan belediye serasından adeta her yere yetişip ilçeyi tarihi bir çiçek cenneti yapmaya çalışıyor. Gezince içim açıldı.