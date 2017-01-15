Sevgili okuyucularım,

Her yıl olduğu gibi bu sene de ocak ayında yine birçok diziye merhaba diyeceğiz. Star TV'de de ocak ayında çok ses getirecek ve gençleri adeta ekrana kilitleyecek bir dizi ekranlara gelecek. ‘İçimdeki Fırtına' adlı bu dizi müthiş bir aşk hikayesini anlatıyor. Sürükleyici konusu ve tecrübeli oyuncularıyla çok konuşulacak bu dizinin başrollerinde, son yılların popüler oyuncularından Merve Boluğur, Gizem Karaca ve tecrübeli erkek oyunculardan Yusuf Çim, Burak Yamantürk rol alıyor.

Haberlere gelince…

Fatih Portakal, sunduğu ana haber öncesinde taşıyıcı bir program olmamasına rağmen yüksek reyting performansını sürdürüyor. Fox Ana Haber, Show Haber'le sürdürdüğü büyük reyting yarışında totalde başa baş gelirken, AB kategorisinde bir adım önde olmayı başarıyor. Doğan Şentürk'ün genel yayın yönetmenliğini yaptığı Fox Haber Merkezi, iyi yaşam haberleri de yaparak uzun yıllardır elde ettikleri başarılı grafiğin tesadüf olmadığını ispatlıyorlar.

Küçük bir TV turu

Kar yağışından dolayı evlerimizde hapis kalmamızdan dolayı evlilik programlarını bol bol izledik. Bir hayli tempo gelmiş hepsine. Artık çiftler daha çabuk değişiyor ve programda farklı konular işleniyor. Bu sırada, yakınım olan, ülkemizin en eski televizyoncularından Mustafa Oben Özerdemli'nin çok beğendiğim bir projesi var. Hemen içeriğini izah edeyim. Bu programda amaç, boşanmaya yüz tutmuş çiftlerin sorunlarını çözüp güzel günlere yelken açmalarını sağlamak. Farklı ve güzel bir rota çizeceğine inandığım bu programın birçok alıcısı olduğunu biliyorum. Bakalım proje kimde kalacak? TV turumuza ATV ile devam ediyorum. Müge Anlı reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Müge reyting rekorlarını tazeledikçe ben de buradan başarısını yazmaya devam edeceğim. Bu hafta ilk yüz yayın arasında Show Haber'in hemen arkasından tüm kişilerde ikinci olarak Anlı yeni bir rekora daha imza attı. Yani artık sabah kuşağında olmasına rağmen resmen tüm yayınlar arasında birincilik için mücadele ediyor.

Çok çetin geçen Bursaspor-Trabzonspor maçını geçtiğimiz gün izledim. Takım eksik kalmasına rağmen Trabzonspor deplasmanda kazandı; bu sırada Hamza Bursaspor'a müthiş top oynattı. Her iki takım da futbolun hakkını verdi. Son olarak magazin programlarında sıkça görüp hayret ettiğim isim Ebru Şallı'dan bahsetmek istiyorum. Şallı'nın ekranlardaki en yavaş konuşan isim olduğunu düşünüyorum; o konuşurken uykum geliyor. Yıllardır popüler olan bu isim maalesef televizyonda yeterli derecede başarılı olamadı…