İstikrarlı Hoca Şenol Güneş

Sevgili okuyucularım,

Geçen hafta sözünü ettiğimiz ‘Bir Hülya Avşar Sohbeti' çok iyi başladı. Ülkemizin başarılı televizyoncusu Acun Ilıcalı'nın konuk olduğu programda, Ilıcalı hakkında merak edilen özel konular konuşuldu. Program özellikle AB kategorisinde yüksek reyting alarak ilk yüz yayın arasında beşinci oldu.

Zirvedeki isim aynı

Başarı karnesinin zirvesinde yine, her sabah ATV'de yaptığı programla başarı kazanan Müge Anlı var. Reyting kraliçesi Müge, televizyon ekranının gelmiş geçmiş en çok izlenen kişisi. Evde ekran başında oturan bay ve bayanlar, işyerlerindeki bay ve bayanlar Müge'nin heyecan dolu konularını hiç kaçırmadan izliyorlar. Dünyadaki ünlü televizyonların programlarına konuk almak istedikleri ünlü sunucu, kendi programıyla reyting rekorları kırmaya devam ediyor.

Genel bir bakış…

Salı günü ‘Anne' dizisi ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin hemen arkasından reyting sıralamasında ikincilik aldı. Dizi aynı zamanda reklamcıların da gözbebeği. Özellikle bayanların çok izlediği yayınlar arasındaki bu yapım, yüksek performansta bol bol reklam alıyor. Geçtiğimiz hafta TRT 1 ‘Diriliş Ertuğrul'un yeni bölümü yayınlanmadı ve onun en yakın takipçisi ‘Kara Sevda' birinciliği elde etti. Kuşkusuz ülkenin sevilen jönü olarak tabir edilen Burak Özçivit'in bu başarıda büyük payı var… Son günlerin gözde takımı Beşiktaş'ın geçen yılki şampiyonluk başarısını tekrarlamasına az kaldı diyebiliriz. Geçtiğimiz pazartesi Galatasaray'ı yenerek önemli bir sınavdan başarıyla çıktı. Bir taraftan Avrupa, diğer taraftan ligde Beşiktaş hedeflerine doludizgin gidiyor. Şenol Güneş'in disiplini ve çalışkanlığı bu büyük başarıda büyük önem taşıyor. Futbol oynadığı dönem içerisinde sadece ülkemizin değil Avrupa'nın da en iyi kaleciler listesinde yer alan Şenol Güneş, Beşiktaş'a geldiği günden bu yana siyah beyaz taraftarını çok mutlu etti…

Son günlerin formsuz hakemlerinden olan Ali Palabıyık'a çok maç veriliyor. Merkez Hakem Komitesi'nin sonlara geldiğimiz sezonda maç yönetecek hakemlerin kondisyonlarına çok dikkat etmesi gerekiyor. Futbol tartışma programlarında pozisyonlar defalarca gösterilip orada gelişen olayı çözmeye çalışan yorumcular titizlikle konuların üstünde duruyorlar. Herhalde bizim TV dünyasında en çok izlenilenler NTV'de yaptıkları program ‘Yüzde Yüz Futbol'la Rıdvan Dilmen ve Güntekin Onay'dır. Olaylara yalın bir şekilde yaklaşıp bolca övgü alıyorlar.