Portakal rekora koşuyor

Sevgili okuyucularım,

Yazıma hafta içi her sabah CNN Türk'te yayınlanan ‘Güne Merhaba' ile başlamak istiyorum. Güne erken uyandığımdan dolayı yola düştüğüm an güncel haberleri duymak için arabamdayken NTV veya CNN Türk radyo dinliyorum. Uzun bir zamandır CNN Türk radyoda tok bir ses duyuyorum. Kendisini merak edip ekran karşısına geçtim. Gülay Özdem müthiş bir yetenek! Ses tonundan haber anlatımına kadar işinde çok başarılı diyebiliriz. Majör bir sesten çıkan doğru yorumlar iyi bir inisiyatifin tüm olgusunu habere taşıyor. Güncel haberleri akıcı bir tonla sunan Özdem, iyi bir seyirci kitlesi yakaladı.

Muhteşem oyunculuk

Şimdi de rotamızı ekranların yüksek reytingli dizisi ‘Ufak Tefek Cinayetler'e çeviriyoruz. Dizi, salı günü yüksek reytingler almaya devam ediyor. Gökçe Bahadır'ın muhteşem bir oyunculuk performansı sergilediği dizi, hem total hem de AB'de reyting listesinin zirvesine ortak… Pazartesi akşamları ise Star TV'de yayınlanan ‘Söz' dizisi birinciliğini sürdürüyor. Dizi gerçekten önemli bir izleyici kitlesi yakalayarak yoluna devam ediyor. Sevgi ile kalın…

25 izlenme payı

Yıllardır büyük ivmelerle önemli bir izleyici kitlesi yakalayan, Fatih Portakal, önünde taşıyıcı bir program olmamasına rağmen yüzde 25 izlenme payı alarak inanılmaz dereceler gerçekleştiriyor. Kuşkusuz bu büyük başarıda Fox Haber Merkezi genel yayın yönetmeni Doğan Şentürk'ün de büyük katkısı var. Özellikle yaptığı özel haberlerle Fox Haber Merkezi'nin tüm haberlerini izlettiriyor. Büyük başarılara imza atan Doğan Şentürk ve ekibindeki başarılı isimler Fatih Portakal, İsmail Küçükkaya'yı tebrik ediyoruz.