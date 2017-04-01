Usta oyuncu HALiT ağabeyi kaybettik

Sevgili okuyucularım,

Ekranlardaki diziler arası rekabet bir hayli çetin geçiyor. Cuma günleri, başrollerini Aslı Enver ile Özcan Deniz'in paylaştığı ‘İstanbullu Gelin' geçtiğimiz hafta milli maç olmasına rağmen reyting sıralamasında üçüncüydü. Bu sıralamanın, bayanların da bu diziye ne kadar önem verdiklerini anlatan bir reyting başarısı olduğunu düşünüyorum. Dizinin başarılı bir senaryoya sahip olduğu daha ilk bölümlerinden ortaya çıktı. Şunu da belirtmek istiyorum ki, dizinin Bursa Güzelyalı'da Otantik Gemi Oteli'nin restoranında yapılan çekimlerdeki titizliğe gözlerimle şahit oldum. Hakikaten dizi büyük bir özveriyle çekiliyor. Özcan Deniz'in dizideki oyunculuk performansı ise her zamanki gibi çok başarılı.

Başarılı ikili

Son günlerin bir başka başarılı dizisi, ATV'de cuma akşamları yayınlanan ‘Aşk ve Mavi'. Küçük Emrah lakabı ile bilinen ünlü sanatçı Emrah, bu diziyle iyi bir çıkış yakaladı. Aras'ı canlandıran Emrah, oyuncu Burcu Kıratlı ile bu dizide iyi bir ikili oldu. Salı günü Emre Kınay ve Haluk Bilginer gibi çok ünlü oyuncuların başrolünde yer aldığı ‘Kara Yazı' dizisi salı akşamının müthiş yoğunluğundan çok etkilendi. Salı akşamları Star TV'de bayanlar tarafından aşağı yukarı 13 reytingle izlenilen ‘Anne' dizisi, ATV'de erkekler tarafından 11 reytingle izlenilen ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' ve TV8'de gençler tarafından 10 reytingle izlenilen ‘Survivor' yarışma programı varken, ‘Kara Yazı' dizisi reyting anlamında bu zorlu akşamın sıkıntısını çekti. Hakikaten artık rekabetin en üst noktasındayız. Avşar kızına ise cuma akşamı çok yaradı. Özellikle bu programla aynı hedef kitleye sahip ‘İstanbullu Gelin'in önünde yer alması, ülkemizin starı Hülya Avşar'a büyük avantaj getirdi. Hülya bundan sonra iyi konuklarla çok iyi reytingler alarak yoluna devam eder. Müge Anlı ise bildik rekorlarını kırmaya devam ediyor. Program her gün ilk yüzde ve ilk beş yayın arasında yer alıyor. Müge Anlı yaptığı bu programla reytingin adeta kitabını yazdı.

Burcu Kaya'ya ödül…

‘Spor İstanbul Basın ve Spor Ödülleri' sahiplerini buldu. Görüntülü basın maratonu öncesi özel programlar kategorisi birinciliğini alan Burcu Kaya, böylelikle bu yıl aldığı en iyi olma ödüllerine hiç ara vermeden devam etmiş oldu. NTV'nin başarılı spikeri Burcu Kaya haber programlarında son günlerin en çok öne çıkan isimlerinden olduğunu söyleyebiliriz.

Acı kayıp

Çevirdiği filmlerle yediden yetmişe herkesin sevgisini kazanan usta oyuncu Halit Akçatepe'nin vefatı hepimizi yasa boğdu. Ben de çok sevdiğim Halit Ağabeyi kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyorum. Başımız sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Muhteşem bir insandı…