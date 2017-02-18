Usta oyuncu Zafer Ergin

Sevgili okuyucularım,

Başrollerini Özcan Deniz ve Aslı Enver'in paylaştığı, yakında Star TV'de yayına girecek dizi ‘İstanbullu Gelin' bir aşk hikayesini anlatıyor. Özcan Deniz, bugüne dek birçok önemli dizide başrol oynayarak oyunculuk performansıyla dikkat çekti. Özellikle ‘Asmalı Konak'ta yıldızlaşan Özcan Deniz, sonraki dizilerde de yüksek oyunculuk kabiliyetini gösterdi. Aslı Enver ise ‘Kavak Yelleri'ndeki başarısını oynadığı diğer dizilerde sürdürüp bugünlere geldi. İki ünlü oyuncunun başrolünü paylaşacağı bu önemli yapım hakikaten izlenir. Pazartesi akşamları yayınlanan ve heyecanını kaybetmeyen dizi ‘Paramparça' sürükleyici senaryosuyla kendini izlettirmeye devam ediyor. Bu haftaki bölümün sonunda Samatya civarında aksiyonlu bir sahne gerçekleşti. Çantasındaki dolarlarla koşan dizinin başarılı karakteri Asuman, iki silahlı adamın peşine düşmesi sonucu binanın en üst katına çıktı ve çantasından dolarların saçılmasıyla birlikte sokaktan geçenlere gün doğdu. Malumunuz dolar pahalı tabii…

Çok şey öğrendik

Şimdi de rotamızı Kanal D ekranında yıllardır yayınlanan dizi ‘Arka Sokaklar'a çeviriyoruz. Zafer Ergin ve Şevket Çoruh'un oynadığı dizi her hafta ayrı bir senaryoyla reyting anlamında büyük başarı elde ediyor. Zafer Ergin'le 1984 yılında ‘Fethin Mucizesi' adlı birkaç bölümlük dizide oynama şansı yakalamıştım. O zamanlar genç bir delikanlıydım. TRT ekranında yayınlanan dizide Zafer Ergin, Fatih Sultan Mehmet'i canlandırıyordu. Büyük emeklerle çekilen dizide Zafer Ağabey'den çok şey öğrendik. Devlet Şehir Tiyatroları oyuncusu olan büyük usta Zafer Ergin'e rahmetli Agâh Hün eşlik ediyordu. Akşemsettin Hoca'yı dizide canlandıran Merhum Agâh Hün'de büyük oyuncuydu.

Kısa kısa…

Değerli okuyucularım, müzik kanallarında son zamanlarda Serkan Kaya fırtınası esiyor. Yanık sesiyle kısa sürede gönüllerde taht kuran Serkan Kaya hakikaten şarkılarını ezberletiyor. Geçen sabah Kanal D ekranında Magazin D Ekstra'da Ebru Şallı'ya biraz takıldım. Her zamanki gibi pilates yapıyordu. Kendisini 1995 yılının başından beri yani tam 22 yıldır tanıyorum. Elde ettiği bunca şöhret sonucunda ekranlarımıza sadece pilates ve özel yaşamındaki haberleriyle çıkması bana enteresan geliyor. Nerdeyse çeyrek asırdır ünlü olan bir şahsın biraz daha üretken olması gerekmez mi?

Rotamızı son olarak benim de çok sevdiğim dizi ‘Kara Sevda'ya çeviriyoruz. Burak Özçivit'in başrolünde oynadığı dizi gerçekten çok sürükleyici. Kesinlikle monoton geçmiyor, merakla izliyoruz. Dizi zaten uzun zamandır zirvenin en yakın takipçisi olarak başarısını sürdürüyor. Sevgiyle kalın…