Usta sanaçtı Harun Kolçak’ı kaybettik

Sevgili okuyucularım,

Muğla ve ilçelerinde yaşayanlar büyük bir felaketin eşiğinden döndü. Benim yazlığım da Bodrum'da olduğundan, 6.6'lık büyük depremi çok yakından takip ettim. Geçtiğimiz perşembeyi cumaya bağlayan gece yarısı, Yunanistan'ın Kos Adası merkezli deprem hepimizi çok korkuttu. Çok şükür 1999 yılından sonra yapılan konutlar deprem yönetmeliğine uygun yapılmış ki, ülkemizde can kaybı ve çok fazla yaralanan olmadı. Binalarda çok fazla hasar da olmadı. Depremin merkezi Kos Adası'nda ise maalesef iki can kaybı ve yüz yirmi yaralı vardı. Eski binalar da yıkılıp hasar gördü. Yine de bu büyük deprem sırasında hem komşumuz Yunanistan hem de biz büyük bir felaketin eşiğinden döndük. Bodrum sadece ülkemizin değil, dünyanın da önemli bir turizm yerleşkesi. Doğası, denizi, güneşi ve enfes görüntüsüyle birlikte muhteşem bir ilçe… Nüfusu ağustos aylarında neredeyse iki milyona yaklaşıyor. Bodrum'un en yoğun olduğu dönemde böyle büyük bir deprem yaşayıp olayı çok hafif atlatmamız gerçekten büyük şans. Tüm Türkiye'ye ve Muğla ilçelerine komşu Yunanistan'a “Çok geçmiş olsun!” diyoruz.

Kesin çözüm gerek…

Geçtiğimiz hafta içi İstanbul'da büyük bir sel felaketi yaşadık. Ben de o sırada Aksaray'da, Kumkapı tarafındaydım. Bir anda kendimi suların içinde buldum. Zor bir üç saat yaşadık. Önümdeki taksi Kumkapı yeraltı geçidinde suların içine gömüldü. Yüzlerce araç mahsur kaldı. Neyse ki belediye ekipleri hızlı bir şekilde gelip suları çekti ve biz de oradan kurtulmuş olduk. Silivri-Gümüşyaka'dakiler ise bizler kadar şanslı değildi. Evlerini su basan insanlar günlerce otellerde veya valilikle belediyenin tahsis ettiği yerleşkelerde kaldılar. Maddi hasar o bölgede çok büyük. Tekrar oradakilere çok geçmiş olsun diyoruz. Aynı bölge 2009 yılında da sel felaketi yaşamış, günlerce haberlere konu olmuştu. Artık bu konunun kesin bir çözüme ulaşacağını umut ediyorum. Çünkü Silivri bölgesinde yaşayan halk gerçekten çok mağdur ve üzüntülü. Kolay değil, büyük yaşam mücadeleleriyle satın alınan ve döşenen evler mahvoluyor. Neyse ki bu üzücü sel felaketinde can kaybı olmadı. İlk önce sel, sonra da deprem felaketiyle haftayı geride bıraktık.

Türk Pop Müziği’nin çok değerli sanatçısı Harun Kolçak'ı kaybetmenin üzüntüsünü derinden yaşıyorum. Kendisi hümanist, candan ve çok değerli ağabeyimizdi. Kendisini ve bestelerini çok özleyeceğiz. Nur içinde yat. Mekanın cennet olsun Harun Abi…