Kitap… Kitap…

Beynimizin ışığı, yüreğimizin ateşi olan kitaplar yaşamımıza renk katan güç kaynaklarımızdan başlıcalarıdır. Duygu ve düşüncelerimizi aydınlatıp nitelikli duruma getirmeleri yanında bilgi ve kültür katkılarıyla kişiliklerimizi dokuyan öğelerin başında gelmektedirler. Bu nedenlerle yayınları önemsiyor, zamanımızı değerlendirmede büyük etkilerini de gözeterek onları okurlarımıza duyurmayı bir görev sayıyoruz. 20 Kasım günlü yazımızı baskıya vermemiz sırasında geldikleri için o yazıda yer veremediğimiz kitapları da bugün duyurarak gecikmeyi önlemek istiyoruz.

1. Emekli diplomat Doç. Dr. Hüner TUNCER'in KAYNAK Yayınları ürünü olan “Türk Dış Politikası” adlı yeni yapıtı iki ciltten oluşuyor. Birinci cildi “Osmanlı'dan Cumhuriyete, 1789-1920”, ikinci cildi de “Cumhuriyet Dönemi, 1920-2002” kapak yazılarını taşıyor. Yazarın 37. yapıtı olan bu yeni çalışması siyasal tarihimizin önemli olaylarına ışık tutması yanında ilgili olayları, anlaşmaları, özellikle Osmanlı Devleti'nin durumuna ve tutumuna ilişkin değerlendirmeler ve belgelerle özellik taşımaktadır. Dış ilişkilerdeki başarılarla başarısızlıkları yansız biçimde ortaya koyan, bilimsel içeriğindeki değeri övgüyle karşılanan yapıt, ATATÜRK'le İNÖNÜ'nün cumhuriyet siyasetindeki rollerini de anlatmaktadır. İlgilenen her yurttaş için yararlanılacak bir çalışma olmakla birlikte özellikle üniversite öğrencileri için bir başucu kitabı niteliği ağır basmaktadır. Üzerinde daha çok durmamız gereken 1920-2002 değerlendirmeleri ilgiyle izlenip yararlanılacak içeriktedir.

2. Tanınmış gazeteci Oktay EKŞİ'nin yitirdiği eşine adadığı “Gazetecilikte Geçen Yıllar” adlı yeni kitabı da KAYNAK Yayınları'nın ürünü. Başarılı gazetecilik yaşamıyla siyasal yaşamına ilişkin ayrıntılı anlatımlar içeren kitabında ilgiyle okunacak önemli olaylar yer almaktadır. İlgilileriyle birlikte yansıttığı olaylar, ilginç geçişleriyle örnek durumları yansıtmaktadır. Siyasal yaşamımızda adları geçen kimi kişileri daha iyi tanıtan, siyasal çalkantılarla nedenlerini gerçekçi yaklaşımla irdeleyen yazılardan oluşan kitap, siyasal tarihimize ışık tutan bir belgesel niteliğindedir.

3. Araştırmacı gazeteciliğin başarılı adı Saygı ÖZTÜRK'ün DOĞAN Kitap yayını olan “Kripto Üçgeni” adlı kitabının 4. baskısı yayımlandı. Siyasal gündemin önemli maddelerini yıllarca oluşturan olaylara yer veren kitap, birçok bilinmeze-bulunmaza-çözülmeze ışık tutuyor.

4. Önceki Bakanlardan Fikri SAĞLAR ile gazetemizin Ankara Haber Müdürü değerli Emin ÖZGÖNÜL'ün ortak yapıtları “Kod Adı Susurluk-Derin İlişkiler” adlı kitabın güncelleşmiş 21. baskısı yayımlandı. Ülkemizin siyasal yaşamını karartan kimi kişilerle kimi olayları ayrıntılı biçimde inceleyip irdeleyerek kaleme alınmış olan yapıt siyasal ortama ayna tutan bir çalışma, ARKADAŞ Yayınevi ürünü.

5. Emekli kurmay subay (Balyoz dâvasında aklanan) Mustafa ÖNSEL'in altıncı kitabı “1 Köy, 4 Adam, 6,5 Darbe” adını taşımaktadır. “Türkiye'nin İşgale Hazırlık Süreci” arabaşlığıyla kapakta değinilen durumun ayrıntıları kitabın içinde ele alınmaktadır. Emperyalizme karşı direnişin ilginç olaylarına kişileriyle birlikte değinen eleştirel kitap, kimi durumlara da açıklık getirmektedir.

6. Atatürkçü Düşünce Derneği Bulancak Şubesi Başkanı Nuri Osman APAYDIN'ın “Tarihe Tutulan Ayna” adlı yeni kitabı, yayınları ilgiyle karşılanan İLERİ Yayınları'nın ürünüdür. Yazarın 56 yazısıyla değerlendirmede bulunan on yazı ve bir anı şiirden oluşmaktadır.

7. Gazetemiz başyazarı Rahmi TURAN'ın “Cumhurbaşkanı ve Bakanlardan Dinlediğim Muhteşem Fıkralar” adlı kitabı TOKER Yayınları'nın ürünü.

8. Geçen yıl yitirdiğimiz değerli yazarımız Mehmet TÜRKER'in “Cevapsız Sorular” adlı kitabını da TOKER Yayınları'nın sahibi Yalçın TOKER yayına hazırlayarak önemli bir katkıda bulundu.

9. Mehmet MÜLÂYİM'in “Profesyonel Otel Satış ve Pazarlaması” adlı kitabı SOKAK KİTAPLARI Yayınları'nın ürünü.

10. Ömer Hamza CABA'nın “Casusların Oyun Sahası Türkiye- İngiliz Yahudileri ve Dünyaya Yayılışları” adlı kitabı TOGAN Yayıncılık ürünü. İngiliz Yahudileri' nin Dünya'ya yayılışlarını, hakimiyetlerini nasıl tesis ettiklerinin bilgisine ulaşacaksınız. Ayrıca Türkiye sınırları içerisinde görevini yerine getiren bir çok devletin casuslarının çalışmalarını nasıl ifa ettiklerine tanık olacaksınız. Faaliyet yerlerinin adreslerini hayretler içinde okuyacaksınız.

11. Kastamonu Üniversitesi Kurucu Rektörü Prof. Dr. Bahri GÖKÇEBAY'ın “Bir Üniversitenin Kuruluşu ve Sonrası” adlı kitabı ÜRÜN Yayınları'nın yeni ürünü. Karşılaştığı güçlükleri ve savaştığı sorunları yansıtıyor.