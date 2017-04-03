Kitaplar dergiler

Yayınlarla ilgili aylık yazımızın Mart 2017'yi içine alanını sunuyoruz:

– Sanatçı Yılmaz GRUDA'nın “Gelir Ergeç” adlı karşı romanı BERFİN Yayınları'nın 247., roman dizisinin 45. ürünü.

– Hukukçu şair Faika SARP'ın 82 şiirini içeren “Aşk Gitme Benden” adlı 14. şiir kitabı BERFİN-KORA Yayınları'nın 257., şiir dizisinin 139. ürünü.

– Nimet ERŞAHİN'in dokuz öyküden oluşan “Beyaz Dul” adlı kitabı da BERFİN-KORA Yayınları'nın 255., öykü dizisinin 33. ürünü.

– Avukat Ece Güner TOPRAK'ın “Çâre Başkanlık Mı?” adlı kitabı halkoylaması konusunda aydınlatıcı bir yapıt olarak PALME Yayıncılık'ın ürünü.

– Araştırmacı Ârif BASAR'ın Kadim KOÇ'la ortak yayını “Vatan(!), Millet (!!), Sakarya (!!!)” adını taşımakta olup kişisel yayınları.

– Şükrü ERDOĞAN-Betül ERDOĞAN adlarını taşıyan “Şiirleri İçmek Aynı Kadehten” adlı, 34'ü baba Şükrü Erdoğan'ın, 72'si kızı Betül Erdoğan'ın şiirlerinden oluşan kitap ile Betül Erdoğan'ın “Elbet Bir Gün Buluşacağız” adlı romanı OZAN Yayıncılık yayınlarından.

– Ahmet Mehmet SALMAN'ın “Emek Dünyası, Ezik Ozan'dan Şiirler-3” adlı şiir kitabı kişisel yayını.

– Gazeteci Orhan Kemal TEMEL'in “15 Temmuz'da Sakarya'da Yaşananlar” adlı belgeseli kendi yayını.

– TÜRK-İŞ, 15 Temmuz olayına karşı üyeleri, sendikalarla verdikleri mücadeleyi resimli bir kitapta sunmuştur.

– Emekli asker Atillâ GÜLER'in “Balkanlara Hüzünlü Vedâ / Balkan Harbi, 1912-1913” adlı kitabı ALİBİ Yayıncılık ürünü.

– Gazetemiz başyazarı, tanınmış gazeteci Rahmi TURAN'ın “Söz Konusu Vatansa” adlı, çoğu Atatürk'le ilgili 113 yazısından oluşan kitabı HALK Kitabevi yayını.

– Prof. Dr. Hıfzı DOĞAN'ın koordinatörlüğünde uzmanlardan oluşan çalışma grubunun hazırladığı “Cumhuriyet Dönemlerinde Meslekî ve Teknik Eğitimde İZ BIRAKAN EĞİTİMCİLER” adlı, iki ciltlik kitap, Eğitim Araştırmaları Derneği'nin yayını.

– Şair Murat HAYDAROĞLU'nun 57 şiirini içeren “Yargı Nerede- Satirik Şiirler” adlı kitabı İLERİ Yayınları'nın 317. ürünü.

– Nermin YILDIRIM'ın “Dokunmadan” adlı romanı ile Begüm KOVULMAZ'ın İngilizceden dilimize çevirdiği Ottessa Moshfegh'un EILEEN adlı kitabı ve “İşte Kandinsky”, “İşte Remrandt” adlı kitaplar HEP Kitap (TEAS Yayıncılık A.Ş.) yayınları.

– “İşte” serisinin yeni kitapları “İşte Matisse, İşte Monet” Sara Papp- worth'un kalemiyle Aude Van Ryn'in özel çizimleri ile yine HEP Kitap etiketiyle raflarda.

– Tarihçi John Julius NORWICH'in yazdığı Ebru KILIÇ'ın dilimize çevirdiği, 16. yüzyılın esaslı bir portresini çizen “Dört Hükümdar” adlı kitap HEP Kitap yayınıdır.

– Emekli General Süha TANYELİ'nin “Balyoz Kurgusu Dijital Terör ile 15 Temmuz'a” adlı kitabı ALİBİ Yayıncılık ürünü.

DERGİLER

– Eğitimle ilgili çok yararlı yazıları yayımlayan “Öğretmen Dünyası” adlı derginin Mart 2017- 447. sayısı dolgun içeriğiyle yayımlandı.

– Sanatçıların yayımladığı “Sanat ve Hayat SANATIM” adlı, üç aylık derginin 2017 yılı ilk sayısı yayımlandı.

– BERFİN BAHAR dergisinin Mart 2017, 229. sayısı 17'si ilerici kuruluşlar adına olan 2500 aydının Anayasa değişikliğine ilişkin halkoylamasına “HAYIR!” imzalı bildirisiyle yayımlandı.

– ALİBİ Yayıncılık'ın Üçüncü YOL dergisinin gazeteci ve bilim insanı aydınlarla oluşturduğu Anayasa değişikliğine ilişkin özel sayısı “Türk Ulusu' nun Egemenliği için Hayır” başlıklı kapakla yayımlandı.

– TÜGİAD Elegans dergisinin 31. yılına ilişkin 119. sayısı Mart 2017'de yayımlandı.

– Başkent Otomobilciler Derneği'nin OTONOMİ adlı dergisinin Mart-Nisan 2017, 6. sayısı konusuyla ilgili yazı ve resimlerle çıktı.

– Trabzon'da yayımlanan KIYI dergisi, düzenli yayımını giderek daha güçlü içeriğiyle sürdürüyor.

– Aylık gazete SOLFASOL'un Şubat-Mart 2017, 70-71 nolu sayısı bekleyen okurlarına ulaştı.