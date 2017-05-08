Kitaplara ilgi

Bilginin ve kültürün insan niteliğine yadsınmaz katkısı okuma alışkanlığı ile yaygınlığı ölçü alınarak değerlendirilir. Toplumun genel görünümü içinde okumuşların sayısının arttığı izleniyorsa da donanımlarındaki yoksunlukların “okuduğunu anlamak” konusunda olumsuzluğu kanıtladığı açıktır. Yayınevlerinin çabası, gazetelerin kitap ekleri, kitap fuarları ve kitaplık açılışları sürerken okuma oranının düştüğünden yakınmalar da artmaktadır. Toplumsal, özellikle siyasal olaylar okumanın yetersizliğini ortaya koymaktadır. Tartışma, yanıt verme ve eleştiri dilindeki bozuklukla yazın alanındaki çirkinlikler bu durumu belgelemektedir. Yeni yayınları okurlarımıza duyurarak okuma alışkanlığına katkımızı sürdürmekteyiz.

– BİLGİ Yayınevi'nin yeni ürünleri:

1. Gazeteci ve öykü yazarı Erdoğan TOKMAKÇIOĞLU'nun “Deyimler ve Öyküleri” adlı kitabı, 2. Hidayet KARAKUŞ'un eğitimci Ferit Bayır Ödülü'nü kazanan “Uykusu Derin Şehir” adlı romanı, 3. İlhan DELİKTAŞ'ın “Kafka Oteli” adlı romanı.

– CHP Milletvekili, gazeteci Mustafa BALBAY'ın “İnsanı ve Devleti Yaşatmak için HAYIR” adlı kitabı HALK Kitabevi yayını.

– Kemal VATAN'ın “Acı-Tatlı Hâtıralar / Yugoslavya'dan Türkiye'ye” adlı kitabının Ünal ŞENEL' in hazırladığı genişletilmiş 5. baskısı kişisel yayını.

– Avukat Ali İhsan AÇIKGÖZ'ün “Avukatlıkta Bir Ömür (60 Yıl)” adlı kitabı MURAT Kitabevi yayını.

– Prof. Dr. Muharrem GERÇEKER'in, içinde bestelenenleri de bulunan 59 şiirini içeren “Sevgiler Orada Kaldı” adlı 3. kitabı kişisel yayını.

– Kaya ATABERK'in İngilizceden dilimize çevirdiği J.K.M. SHIRZAI'nin “Ömer Hayyam'ın Hayatı” adlı kitap TARİH-KURAM Yayınları'nın 18. ürünü.

– Özlem YÜKSEL'in İngilizceden dilimize çevirdiği Madeleine THIEN'in “Bundan Sonra Her Şey Biziz” adlı kitap HEP Kitap yayını.

– Nevzat KURT'un düzenlediği “Benim Atatürk'üm” Hatay Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları'nın, “Geçilemeyen Çanakkale” adlı ikinci albüm kitap da İMEAK Deniz Ticaret Odası İskenderun Şubesi'nin ürünü.

– Araştırmacı yazar, mühendis Güner AKCA'nın iki kitabı: “Sıratı Müstakim” ALTAYLI Yayınları-Ankara ürünü. Kapağındaki açıklama ilgi topluyor. İkincisi ise “Bir Gün Vatansız Kalırsan! Ağlama” kendi kişisel yayını.

– Avukat Vedat Yurda KARADELİ'nin “Ceza Dâvası Öyküleri” adlı, meslek anılarını içeren kitabı Türkiye Barolar Birliği yayını.

– Üretken yayın kuruluşu BERFİN Yayınları'nın yeni ürünleri: 1- Abit DURSUN'un “Babam Turan Dursun” ile “Güne Düşen Yazılar” adlı kitapları. 2- Etem ORUÇ'un “Ege'de Büklüce ve Bedrettin”, 3- Faik ACAR'ın “Din-Bilim ve Bitmeyen Kavga” adlı kitapları.

– Mühendis Ahmet AKKAYA'nın 76 yazısını içeren “Bir Düş Gördüm” adlı 2. kitabı kişisel yayını.

– Emekli vali Aydemir CEYLA'nın “Satrancın İki Tarafı” adlı üçüncü kitabı, ilginç meslek anılarıyla dolu olarak İLERİ Yayınları'nın yeni yapıtlarından biri.

– Tanınmış araştırmacı yazar Ergun POYRAZ'ın “DİPLOMASIZ-Bir Varmış, Bir Yokmuş…” adlı yeni kitabı SİYAH-BEYAZ Yayınları'nın ürünü.

– Emekli bürokrat Nahit UYTUN'un “Kızım Nazan, Oğlum Hilmi'ye Mektubumdur” adlı kitabı ATADOST Yayınları'nın ürünüdür.

KUTLAMA

Tanınmış eğitimci, yazar, dilbilimci ve şimdiye kadar değişik konularda edebiyat ve dil ağırlıklı 60'tan fazla kitabı yayımlanmış Emin ÖZDEMİR'in 86. yaşı nedeniyle A.Ü. Eğitim Fakültesi'nde 3 Mayıs 2017'de düzenlenen kutlama etkinliğinde yazar Adnan BİNYAZAR'ın başkanlık yaptığı açıkoturumda Prof. Dr. Ruşen KELEŞ, Prof. Dr. Bozkurt GÜVENÇ, Prof. Dr. Sedat SEVER alkışlanan konuşmalar yaptı. Etkinlik sonunda izleyenlere Emin ÖZDEMİR' in kitapları dağıtıldı. Konuşmacılar da kendi kitaplarını imzaladılar.

DERGİLER

– Aylık Berfin BAHAR dergisinin Nisan 2017, 230. sayısı dolgun içeriğiyle çıktı.

– DÜZEN Sağlık Grubu'nun Nisan 2017 tarihli 79. bülteni yayımlandı.

– Dil Derneği (Ankara)'nin yayımladığı Çağdaş Türk Dili dergisinin Mayıs 2017, 351. sayısı çıktı.

– Türkiye Barolar Birliği dergisi ve bülteni ile Ankara ve İstanbul barolarının dergileri düzenli yayımlarını sürdürüyor.