Toplum önderleri

Toplumsal aydınlığın kaynağı, toplum önderleridir. Demokratik düzenlerde toplumsal atılımların gücü, sesi ve etkinliği, kendini toplumu için görevli sayan özverili aydınlardır. Ülkemizde Atatürk Cumhuriyeti ile başlayan çağdaşlık yürüyüşünde kadın-erkek birçok Türk aydını halkına önderlik etmiş, sorunları çözümlemede, güçlükleri yenmede, ileri aşamalar kazanmada büyük yararlar sağlamışlardır. Tarihimiz her alanda başarılarıyla örnek olan nice aydınımızın süslediği sayfalarla doludur.

Kötü siyasetin toplumu ayrıştırdığı günümüzde yurttaşına saygı göstermeyenlerin neden olduğu bölünmeler, karşıtlıklar, saygı, sevgi, güven, içtenlik ve incelikten yoksun tutum ve davranışlar toplumsal barışı da, ulusal dayanışmayı da sarsan durumlardır. Gazetecilerin de içinde bulunduğu kişileri tahliye eden mahkemenin üyesi yargıçlarla duruşmaya katılan cumhuriyet savcısının görevden alınma kararı yargıç ve savcılara gözdağı gibidir, katılmak olanaksızdır. HSYK yetkililerinin dosya kendi ellerindeymiş gibi karar almaları yargıya güveni yıkıcı bir yaklaşımdır. Önce müfettiş gönderilir, sonra karar alınır. Önce karar alıp sonra müfettiş göndermek siyasal akışa kapılmaktır. Yargı bağımsızlığı savunulmayacak durumdadır. Cumhuriyet gazetesi yönetici ve yazarlarına ilişkin savcılık iddianamesi de hukuksal yönden düş kırıcıdır. Yargının onuruyla oynanmamalıdır.

Anayasa'nın yakınılan 1982 içeriğinden de geriye götüren, dikta yönetiminin taşlarını döşeyen değişikliğine karşı çıkmanın gerçek bir yurtseverlik ve demokratlık olduğu kanısını doğrulayan çabalar izlenmektedir. Emekli cumhuriyet savcısı Ömer Faruk EMİNAĞAOĞLU, önceki devlet bakanlarından Gürcan DAĞDAŞ, milletvekili Dr. Aytun ÇIRAY, İlhan KESİCİ, Muharrem İNCE, Deniz BAYKAL, Ümit ÖZDAĞ, Sinan OĞAN konuşmalarıyla halkımızı aydınlatmakta, uyarı ve önerileriyle dikkat çekmektedirler. Önceki milletvekili ve büyükelçilerden Onur ÖYMEN, önceki belediye başkanlarından Burhan ÖZFATURA (özellikle İzmir Gözlem gazetesinde 18 ve 25 Mart 2017), Mehmet Ali KIŞLALI, Meriç VELİDEDEOĞLU, Emre KONGAR, Ali SİRMEN, Orhan BURSALI, Çiğdem TOKER, Nilgün CERRAHOĞLU, Ahmet İNSEL, Tayfun ATAY, Şükran SONER, Hikmet ÇETİNKAYA, Özgür MUMCU, Mehmet Y. YILMAZ, Ergin YILDIZOĞLU, Taha AKYOL, Yalçın BAYER, Melih ÂŞIK ile SÖZCÜ'nün yazarları demokrasi, hukuksallık, lâiklik ve Atatürk ilkeleri yönünden önemli yazılarıyla ulusal yaşamımıza önemli katkılarda bulunuyorlar. Türkiye'mizin saygınlığının ve güvenirliğinin büyük yaralar aldığı günümüzde aydın ve ilerici yazarlarımızın hizmetleri övgüye değer, kutlanacak çabalardır. TBMM önceki başkanvekillerinden Uluç GÜRKAN da bunlar içindedir.

KADINLARIMIZ

Tarihsel konumları her zaman bize kıvanç veren kadınlarımızın anne, bilim insanı, eğitimci, hekim, sanatçı, siyasetçi, sporcu, işçi, işveren, bankacı, teknisyen, yazar, her alanda tanınan, başarılı, seçkin örnekleri var. Savaşlarda, cephede ve cephe gerisinde hizmetleri övgülerle anlatılanlar yanında aile yaşamlarındaki özgünlükleriyle adlarından saygıyla söz edilen büyüklerimiz

hepimizin andığı değerlerdir. Zübeyde Hanım, Sabiha GÖKÇEN, Makbule Hanım, Âfet İNAN, Mevhibe İNÖNÜ, Türkân SAYLAN her zaman andığımız saygın kadınlarımızdan ilk akla gelenlerdir. Bilim ve sanat kadınlarımızdan nicelerinin tartışılmaz kişilikleri ve değerlerini anlatmaya sayfalar yetmez.

Günümüzün alacakaranlık ve çalkantılı ortamında yurttaşlık görevlerini ellerinden geldiğince yerine getirmeye çalışan öncü kadınlarımızı beğeniyle izliyoruz. Bilgili, düzeyli,yürekli konuşmalarıyla

etkin olmakta, toplumsal bağlamda Atatürk, lâik cumhuriyet, hukuk devleti ve demokrasi konusundaki özlemleri doyuracak çabalar sergilemektedirler.

Atatürkçü Düşünce Derneği Gen. Bşk. Tansel ÇÖLAŞAN, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Başkanı Prof. Dr. Aysel ÇELİKEL, Anadolu Çağdaş Eğitim Vakfı (ANAÇEV) Bşk. Ayla HATIRLI, Türk Kadın Lobisi Derneği (TÜKAL) Başkanı Füsun ŞENER, İnönü Vakfı Başkanı Özden (İNÖNÜ)TOKER, İstanbul'daki öncü kadınlarımızdan Prof. Dr. Neclâ ARAT, Nazan MOROĞLU hemen anımsadığımız örneklerdir.

ÖZELLİKLE

Siyaset alanında çabalarıyla alkışlanan kadınlarımızdan Bağımsız Milletvekili Aylin NAZLIAKA ile MHP'nin önceki milletvekillerinden Meral AKŞENER uygar kişilikleri, yetenekleri, beğeniyle izlenip alkışlanan tutum ve davranışları, ilericilikleri, halkçılıkları, halka inişleri, eleştirileri, uyarıları, önerileri ve demokratlıklarıyla ilgi toplarken toplumun kutup yıldızları durumuna gelmişlerdir. Atatürkçülüklerini her şeyin üstünde tutan bu iki yurtsever kadınımız birer Türkiye sevdalısıdır. Haksızlığa, hukuksuzluğa, ilkelliğe, çirkinliğe, tembelliğe, yozlaşmaya karşı çıkıp aklı, ahlâkı, bilimi, sanatı, sporu, gerçek demokrasiyi savunuyor, özellikle kadınları kapatıp karanlığa atmaya çalışan gerici ve tutuculara karşı insan haklarını savunuyorlar. Kendilerini kutlayıp başarılar dileyerek destekliyoruz.

ANIMSATMA

Bugün, dinsel ant ve bağın 1222 no.lu yasayla Anayasa'dan çıkarılarak lâikliği benimsemenin 89. yıldönümüdür.