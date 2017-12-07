Yaşamak ve yaşatmak

Toplumsal yaşamı besleyen en güçlü kaynakların başında kültür ve sanat gelir. Bilimsel değerleri yönünden tartışılmaz nitelikleri, insan eğitimini ve varlığını sürdürme güdüsünün dokusundaki katkılarıdır. Yaradılıştan yapılanmaya evrenin gizini çözmeye çalışan bilimin kan damarları çalışma, eğitim, araştırma ve inceleme ile aklın sonsuza uzanan açılımıdır. İnancın özgünlüğü, özelliği ve yeri, siyasal kaynaklı sömürüler ve çıkar düşkünlükleriyle gölgelenirken bilimin aydınlığı yaşamın her alanına renk katmaktadır.

Ülkemizde cumhuriyetle birlikte bilimin ufku daha çok açılmış, kimi kişisel ve toplumsal engeller daha çabuk aşılmış, ATATÜRK'ün önderliğindeki ulusal eğitim atılımları, Avrupa'ya öğrenci göndermeleri ve eğitim için gösterilen unutulmaz çabalarla yarınlara uzanan yararlar tadılmıştır. Köy enstitüleri ve üniversite reformları bu alandaki örnek kanıtlardır.

Ülkemizin bilimsel açılımına ve düzeyine unutulmaz katkıları olan Ord. Prof. Dr. Enver Ziya KARAL'ın kitaplarından ve arşivinden oluşan “Başkent Üniversitesi Ord. Prof. Dr. Enver Ziya Karal Tarih Uygulama ve Araştırma Merkezi”nin açılış töreni, Merkez Müdürü Prof. Dr. Seçil Karal AKGÜN'ün konuşmasıyla başladı. Merkezin ilk yayını da “Osmanlı Tarihinde Türk Dili Sorunu-Tarih Açısından Bir Açıklama” adlı, babası Enver Ziya Karal'ın yapıtı idi. Onbin kitaptan oluşan kitaplığın zenginliği, özellikle tarih konulu eserlerin ağırlığı, bilim yaşamımıza tutulan ışığın değerini ortaya koymaktadır. “Ölüler, biz andıkça yaşar” sözünün anımsattığı gerçek, Enver Ziya Karal'ı açılış etkinliğiyle anarken yaşatmak ve onun bize verdiği yaşama gücü kaynağı bilim yapıtlarıyla donanmanın, güçlenmenin zenginliği ve kıvancıyla yaşayarak yararlı olmaktır.

SÖZ VERİLİNCE

Merkez Müdürü Prof. Dr. Seçil Karal AKGÜN'ün çok dolu ve duygulu açış konuşmasından sonra Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali HABERAL Merkez'in açılışı nedenini, üniversitesinin yaklaşımını anlattı. Daha sonra Haifa Üniversitesi Tarih Bölümü emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. David KUSHNER uzun bir konuşmayla görüşlerini açıkladı. Emekli diplomat Bilâl ŞİMŞİR konuştu. Sonra ben çağrıldığımda, Merkez'in oluşturulmasını sağlayanlara teşekkür edip yararlanacakları kutladım ve Enver Ziya Karal'ı iyi duygularla anıp özetle şunları söyledim: “Tarih, en büyük, en gerçekçi, en yansız yargıçtır. Ulusal varlıkların değeri değişmez hazinesidir. Bir ulusun kimlik ve kişilik belgesidir. Ulusal bilinçtir, ulusal benlik ve bellektir. Tarihimiz, bizim ulusal destanımızdır. Özellikle, sonuçları bakımından Ulusal Kurtuluş Savaşı bölümü ve cumhuriyetin kuruluşu özgün sayfalarıdır. Tarihçi, tarihin kuyumcusudur. Tarihi kılıcıyla yaratandan sonra kalemiyle yazandır, yaşatandır.



Kitap, beynin güneşidir, yaşam pusulasıdır. Hiç kuşkusuz insanlık aynasıdır. En etkin eğitim, kültür ve aydınlanma aracıdır. İnsanın en gerçek, en içtenlikli, en güvenilir dostu kitaptır. Ayrıca en doyurucu, sessiz bestelerdir. Bu nedenle kitaplıklar özen isteyen duygu ve düşünce sofraları, çalışma ortamlarıdır. Toplumsal alanın en iyi iklimi orada yaşanır. Siz kitabı kucaklamasanız bile o sizi kucaklayarak en yakın güvenceniz olduğunu gösterir. En iyi dostluk aracı ve en iyi armağan olarak özgün bir tadı ve değeri vardır. Ve kanımca duygusal ve düşünsel sorunların en etkin ilacı da kitaptır.”



Ülkemizde basımevinin ne zaman ve nasıl kurulduğunu, kitap basımının nasıl başladığını gözetirsek son zamanlarda giderek azalan okuma ve baskı rakamlarının üzüntüsünü duyarız. Kitap fuarlarıyla ve değişik kampanyalarla okuma alışkanlığını artırmak çabalarını kutlamak gerekiyor. Kitaptan daha iyi aydınlanma ve eğitim aracı olmadığını unutmamalıyız.

YAZIK



Son günlerde MAN adası belgeleriyle kızışan siyasal karşıtlıklarda iktidarcıların siyasal terbiyeye aykırı sözcüklerle ve benzetmelerle saldırarak kendilerini savunmaları toplumsal düzey ve kişisel nitelik yönünden üzüntü vermektedir. Sert dilleri kendilerine yakışsa da temsil sıfatlarına hiç yakışmıyor. CHP tutumu ilgiyle izleniyor. Suçlamaların gidişi ve sonucu merakla bekleniyor. ABD'deki davada bizim kabadayıların iplikleri pazara çıkıyor.