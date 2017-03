Yayın çiçekleri

Yılın yağmurlu, karlı, soğuk günlerini geride bırakarak güneşli günlerine yaklaşıyoruz. Baharın sıcak ve renkli günlerinde yeni yayınlar bir tür kültür çiçekleri biçiminde ellerimizi dolduruyor. Yayınların bu görünümü iç açıcı niteliğiyle baharın solmaz çiçekleridir. İşte:

– Yıllar önce yurtdışında yitirdiğimiz şair Abdullah Rıza ERGÜVEN'in yazarlığının güçlü örneklerinden biri de “Muhammed'in Tümceleri” adlı kitabı BERFİN Yayınları'nın 246. ve Araştırma İnceleme Dizisi'nin 94. ürünü.

– Mehmet İZ'in 46 şiirini içeren “Ayrılık İhanettir” adlı kitabı MÜHÜR Kitaplığı yayını.

– Ümit Yaşar GÖZÜM'ün “Masal Tadında Bir Kadın Nezafet Özlütürk'ün Düşlerine Yolculuk” adlı büyük albüm kitabı TÜRKÜTOPYA İZLENİMLERİ'nin sanata adanmış denemelerinin 2'ncisi.

– Emekli öğretmen yazar Recai ŞEYHOĞLU'nun “O Günlerden Kalanlar” ve “Elyazıları-Mektuplar-Anılar” adlı iki yeni kitabı, kişisel yayını. Kütüphaneler kurucusu, eğitim, öğretim ve kültür savaşçısı Şeyhoğlu'nun belgesel nitelikli yapıtları ilgiyle karşılanmıştır.

– Adalet Bakanlığı önceki müsteşarlarından Dr. Uğur İBRAHİMHAKKIOĞLU'nun “Kütüphanemden Nükteler” adlı, her konuda güldüren fıkraları içeren 552 sayfalık büyükboy kitabı kişisel yayını.

– Gazeteci, Yazar ve CHP İzmir Milletvekili Mustafa BALBAY'ın ‘Diktatörler ne kadar güç, kudret sahibi olursa olsun mizahla baş edemezler' dediği son kitabı “Nasreddin Hoca” BİLGİ Yayınevi'nin ürünü

– Osman Selim KOCAHANOĞLU'nun “Osmanlı'nın Altı Paşası – Kimlik ve Kişilik Analizleri” adlı, tarih sahnesinden tablolar içeren kitabı TEMEL Yayınları'nın ürünü.

– Türkçemizin doğru ve etkin kullanılması yönünde çalışmaları bulunan Emin ÖZDEMİR'in, okumanın gizemli gücünü anlattığı “O İyi Kitaplar Olmasaydı” BİLGİ Yayınevi'nin ürünü.

– TÜRK SOLU gazetesi sahibi ve sorumlu yazı işleri müdürü Özgür ERDEM'in “Lozan Yalanları ve Gerçekler -23 Yalan- 23 Gerçek” adlı, Lozan'a yönelik yalanları sahiplerinin yüzüne çarpan kitabı İLERİ Yayınları'nın ürünü. ERDEM'in ikinci kitabı yine İLERİ Yayınları'ndan “ATATÜRK'ün Meclis Açılış Konuşmaları”dır.

– Doç. Dr. Niyazi ERDOĞAN'ın “Dünya ve Türkiye'de Tarımın Finansmanı”, “Dünya ve Türkiye'de Finansal Krizler” ile “Uluslararası İlişkilerde Risk ve Yönetimi” adlı üç kitabın ikincisi YAKLAŞIM Yayınları'nın öbür ikisi kendi kişisel yayınıdır.

– Yazar Savaş SÖNMEZ'in “Bu Ankara O Ankara Değil – Ben Zaten Bugünün Ankara'sını Anlatmıyorum” adlı kitabı TELGRAFNAME Yayınları Deneme Dizisi'nin 4.ürünü. İçeriğinin sıcaklığı ilgi çekecek düzeyde.

– Tanınmış eğitimci, Millî Eğitim Vakfı Başkanı İhsan ÖZÇUKURLU'nun yaşam öyküsünü anlatan “Hayatım ve Anılarım” adlı, “Yapıtın anahtar sözcükleri insan, eğitim, bilgi, sevgi hoşgörü ve demokrasidir” dediği kitabı,kişisel yayını.

– Rüstem ŞÜKÜROV'un “Türk Bizans İlişkileri ve Anadolu'nun Türkleşme Süreci” adlı kitabı KÜBAK'ın (Kültür Bilimleri Akademisi) GÜRİŞ A.Ş. katkılarıyla yayını.

– Ali Rıza ÖZDEMİR' in “Kayıp Türkler – Etnik Coğrafya Bakımından Kürtleşen Türkmen Aşiretleri” adlı kitabı KRİPTO Yayını.

– Prof. Dr. Bilgehan Atsız GÖKDAĞ'ın “Türklerin Dünyası” adlı kitabını yayına hazırlayan Yaşar ŞİMŞEK.

– Yusuf ÇAĞLAR'ın “Bazen Anlaşılmaz Olur Hayat” adlı şiir kitabı kişisel yayını.

– Osman SAĞBAŞ'ın “Güllerimin Boynu Bükük” adlı şiir kitabı kendi yayını.

– Emekli Kurmay Albay, araştırmacı yazar Mehmet ALKANALKA'nın “Karartılmış Yıldızlar-Beşinci Nesil Savaş” adlı kitabı SOKAK Kitapları Yayınları'nın yeni ürünü.

– Aydın KÖYMEN'in anısını yaşatan ‘AYDIN Birlikteliği'nin, “Ülkem, Kentim, Semtim” adlı albümü Çankaya Belediyesi desteğiyle yayımlandı.

– Emekli Kurmay Albay Sacit SÖNMEZ'in kişisel yayını “Aralık 2016 SÖZCÜ Albümü” elimize ulaştı.

– Erinç ULUSOY'un “Yarışmak mı? Yaşamak mı?” adlı şiir kitabı RETRO Basım Yayın Tasarım Ltd. Şti. ürünü.

– Şair, Yazar Betül ERDOĞAN'ın “Elbet Bir Gün Buluşacağız” adlı romanı, Şükrü ERDOĞAN ile birlikte çıkardıkları ve babasının şiirlerine de yer verdiği “Şiirleri İçmek Aynı Kadehten” adlı şiir kitabı OZAN Yayıncılık ürünü.

ALBÜM

Çankaya Belediyesi önceki yöneticilerinden güreşçi, şair, yazar, ressam Hasan RÜZGAR'ın kumlama ve yağlı boya dövme tablolarının fotoğraflarını içeren albümü kişisel yayını.

DERGİLER

Bursa Barosu'nun üç aylık dergisinin Ağustos 2016 sayısı dolgun içeriğiyle geldi.

İstanbul Barosu Dergisi'nin Ocak-Şubat 2017 sayısı hukukçuların özlediği içeriğiyle ilgililere ulaştı.

Salihli'de yayımlanan, Ahmet OTMAN'ın kurucusu ve yayın yönetmeni olduğu BİZİM ECE adlı derginin Ocak-Şubat ve Mart-Nisan 2017 sayıları (iki sayı) giderek zenginleşen içeriğiyle geldi.

Ünal YALTIRAK'ın yönetimindeki MAYA dergisinin yeni sayısı dolgun içeriği ile yayımlandı.