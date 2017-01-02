Yeni yayınlar

Kişisel ilişkilerin en sıcaklarıyla kutlanan yılbaşı, dilekler ve umutlar coşkusuyla karşılandı. Sorunları, yakınmaları unutmaya çalışarak çözüm önerileriyle geleceğe açılmak, kendini yenilemiş sayarak yaşam koşusunu güçlendirmek, yaşayabileceğimiz en uygun davranıştır. İnsanlık değerlerine sarılmak, insana sevgi, saygı ve güvenle yaklaşmak, toplumsal barışa ve ulusal dayanışmaya öncelik ve önem vermek, birincil koşulumuz olması gerekirken tersine tutumlar, siyasal sömürülerle partizanlıklar ortamı karartmaktadır. En gerçekçi, en yararlı, en sağlıklı ışık, bilimin, kültürün, sanatın, sporun ışığıdır. Siyasal yalanların her gün bıkkınlık getirdiğini gözetirsek, aydınlığın en yararlı kaynağının yayınlar olduğunda birleşebiliriz.

Yeni yayınları okurlarımızın bilgisine ve ilgisine sunmayı içtenlikle sürdürüyoruz:

– Atatürkçü Düşünce Dernekleri Avrupa Federasyonu Genel Başkanı Yük. Müh. Dursun ATILGAN'ın yazılarıyla bildirilerini kapsayan, çalışmalarını anlattığı “Cehalete Cesaret Verenler” adlı kitabı kişisel yayını.

– Emekli Yargıtay Üyesi Şakir KALELİ'nin “Gereği Düşünüldü” adlı, yaşam öyküsünü ve meslek anılarını içeren kitabı, özellikle genç hukukçuların örnek alacakları çalışmaları yansıtmakla ilgi çeken kişisel yayınıdır.

– Feyziye ÖZBERK'in “Cemal Süreya – Papirüs Düşüncesiyle Buluşma” adlı, şiir ve fotoğraflarla bezenen tanıtım kitabı BOYALIKUŞ Yayınları'nın ürünü.

– Sanatçı Prof. Dr. Levent SEÇER'in düşünce özgürlüğünü işleyen “Bonapartizm” adlı kitabı PAYDA Yayıncılık'ın ürünü.

– Emekli Albay Sacit SÖNMEZ'in birbirini izleyen yayınlarının yenileri, yoğun emek ürünü, özenli fotoğraf seçimleri, nitelikli baskıyla “ATATÜRK Albümü” ve “İNÖNÜ Albümü” SÖZCÜ'nün ekim ayı sayılarından derlenmiş çalışma. Sonraki aylar hazırlığının da habercisi.

– Emekli Diplomat Doç. Dr. Hüner TUNCER'in “Birinci Dünya- Savaşı-Osmanlı Devleti'nin Sonu” adlı kitabı TARİHÇİ Kitabevi'nin yayını.

– Tanınmış gazeteci yazar Mehmet TÜRKER'in “Yazık Ettiler Güzelim Ülkeye!” adlı ilgi çeken kitabı TOKER Yayınları'nın ürünü.

– Emekli Albay Erdal SARIZEYBEK'in “Saray'daki Gizli Tarikat” adlı kitabı, siyasal yaşamı karartan kimi sorunları irdeleyen bir belgesel niteliğinde. DESTEK Yayınları'nın 723 Araştırma Dizisi'nin 176. ürünü.

– Bahadırdan BOZKURT'un Emmanuelle Pirotte'den dilimize çevirdiği “Bugün Hayattayız Ya” adlı kitabı HEP Kitap yayını.

– Tanınmış gazeteci yazar Altan ÖYMEN'in DOĞAN Kitap'ta beşinci kitabı “Kayıp Yaz 2015” güncel sorunları kökenleriyle birlikte değerlendiren yararlı bir çalışma ürünü.

– 20. Dönem CHP Antalya Milletvekili Niyazi Nefi KARA'nın “Er Mektubu Görülmemiştir” adlı kitabı kişisel yayını.

*Vehbi BARDAKÇI'nın yeni kitabı “Devrimin Ayak Sesleri” Mustafa Kemal'i anlatan tarihsel roman.

– TOGAN Yayınları'nın yeni ürünlerinden biri de Elektrik Müh. Sinan TORAMAN'ın “DİRENİŞ” adlı, 68 şiirini içeren kitabı.

– Tinay BAYRAK'ın “Hadisler Hadisi Şerif Midir?” adlı Kitabı BERFİN Yayınları'nın 245., Araştırma Dizisi'nin 93. ürünü

– M. Fatih ÖZTÜRK'ün “BİN900YETMİŞ4-Mağusa Kartalı” adlı YEDİTEPE Yayınları'nın ürünü olan kitabı, başta Emekli Kur. Alb. Oğuz KALELİOĞLU ve Kıbrıs çıkarması gazilerinin başarılarını anlatan roman.

– M. Sadık ALBAYRAK'ın “Bestseller Okuma Kılavuzu” adlı beş yazarı eleştiren kitabı DOĞU Kitabevi'nin yayını.

– Aydın YAŞAR'ın “Bir Garip Memleket” adlı kitabı kitabı kişisel yayını.

– Attilâ DAMAR'ın “Son Din Para” adlı kitabı BUĞRA Yayınları'nın ürünü.

– BİLGİ Yayınevi'nin yeni yayınları:

1. Seyhan LİVANELİ'nin “Kader Senfonisi” adlı romanı.

2. Aytül AKAL'ın “Abur Cubur Canavarı” adlı çocuk romanı.

3. Aşkın GÜNGÖR'ün “Kahraman Korkak Babam” adlı çocuk romanı.

4. Anooshirvan Miandiji'nin Samed BAHREHGİ'den dilimize çevirdiği “Püsküllü Deve” adlı çocuk klâsiği.

5. Yasemin YENER'in İngilizceden dilimize çevirdiği Chris COLFER'in “Masallar Diyarı-Dilek Büyüsü” adlı çocuk romanı.

– İLERİ Yayınları'nın yeni ürünü, Serap YEŞİLTUNA'nın “Türk Kültürünün Kadın Kahramanları – Cumhuriyet Dönemi” adlı incelemesi.

KUTLAMA

Yurttaşlarımızın başta büyüklerimiz okurlarımızın, yakınlarımızın, dostlarımızın yeni yılını en iyi dileklerle kutlarım.