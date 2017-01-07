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YILMAZ ÖZDİL
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YILMAZ ÖZDİL

Saat kulesi randevu vaktidir

7 Ocak 2017
Yazarlar
20yilmazbeyaynen

İzmir İzmir,
İzmir dediğin nedir ki?
Önden Kordon,
yandan Kadifekale,
üstten Hilton,
alttan Roma tüneli

Çeyiz sandığım Kemeraltı
bayramda süslenir kızları
Saat kulesi randevu vaktidir
Asansör kulesi şarkılarımın sultanı

Vuut vuut öter,
demiş şairin biri
Körfezin kuğu vapurlarına,
Küpeştesinde düşler kurduğum

Havasına, suyuna, aşığına
kurban olduğum nişanlım kent
cümle alemin şenliğisin
Fuar'ın, şanlı Dokuz Eylül'ün

İzmir İzmir,
İzmir dediğin nedir ki?
Vurulmuşum hikayene
sokaklarında yorulmuşum
türkülerin dillere yapışmış

İzmir'in kavakları
dökülür yağmurları
bize de İzmirli derler
yaşarız ilk ve son aşkları

*

İzmir sevdalısı değerli ağabeyim Yaşar Aksoy'un dizelerinde anlattığı gibi, havasına suyuna insanına kurban olduğumuz şehirde yağmurlar dökülürken… Saat kulesinde randevu vaktiydi.

*

Seni asla unutmayacağız.
Uğurlar ola kahraman Fethi.

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Yılmaz Özdil
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